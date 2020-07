Padre Loreto Camilli nuovo abate di Casamari, succede a dom Romagnuolo morto a causa del coronavirus

Padre Loreto Camilli eletto nuovo Abate dell’Abbazia Cistercense di Casamari in Veroli, in provincia di Frosinone. Camilli, 55 anni, di Monte San Giovanni Campano, succede a dom Eugenio Romagnuolo, scomparso ad aprile in seguito al contagio da Covid-19, nel pieno dell'emergenza sanitaria.

«Per la statura ecclesiale, umana e culturale del Padre Abate appena eletto - dichiara il sindaco di Veroli, Simone Cretaro - sono certo che contribuirà ad essere punto di riferimento per il nostro territorio e per il resto della nostra provincia e non solo, nel solco della tradizione della Comunità Monastica di Casamari da sempre congregazione aperta, sensibile e vicina all’intera realtà sociale non solo locale. A Padre Loreto vanno le migliori congratulazioni ed un augurio sentito personale, dell’amministrazione e dell’intera città di Veroli, sicuro che continuerà e svilupperà i consolidati rapporti tra l’Abbazia ed il Comune da sempre molto proficui».

