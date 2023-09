Un uomo di 49 anni originario die residente a Roma è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri. Nel corso degli ultimi anni, infatti, ha maltrattato i propri familiari a tal punto da far adottare un provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria del divieto di avvicinamento. Decisione pressoché "inutile", perché noncurante della misura l'uomo è tornato presso l'abitazione della madre e l'ha minacciata anche di morte. Fortunatamente con la donna in casa c'era l'altro figlio, minorenne, che ha immediatamente chiamato i Carabinieri. Solo grazie al coraggio del ragazzo si è riusciti ad evitare il peggio. I militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di Alatri, prontamente intervenuti, sono riusciti ad immobilizzare il soggetto e a trarlo in arresto. A seguito del rito direttissimo, tenutosi nella mattinata di ieri, il giudice ha convalidato l'arresto e stavolta per l'uomo si sono aperte le porte del carcere. Si tratta, purtroppo, dell'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia che si registra in provincia di Frosinone negli ultimi giorni. Appena l'altroieri è stato disposto il divieto di allontanamento dalla casa della mamma per due fratelli di Alatri che erano arrivati persino a provocare una frattura alla donna solo perché non voleva dare loro dei soldi.