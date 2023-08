Mercoledì 30 Agosto 2023, 09:59

Ceccano. nella stazione di servizio situata lungo l'asse attrezzato. Nella nottata di ieri, ancor prima del pesante furto alla Tabaccheria Palmesi, si è registrato un altro colpo a. nella stazione di servizio situata lungo l'asse attrezzato.

I ladri hanno spaccato le porte di ingresso di bar e uffici amministrativi per poi sottrarre oltre duemila euro da cassa e cassaforte. Sono poi riusciti anche a impossessarsi di una berlina parcheggiata fuori. A quel punto sono scappati con l'auto rubata lungo la strada provinciale Asi. Hanno potuto dirigersi agevolmente verso la via di fuga, la strada regionale Monti Lepini, raggiungibile in entrambe le direzioni. Il proprietario della nota area di servizio, formata da distributore, autolavaggio e bar, ha denunciato l'accaduto nella prima mattinata di ieri. A poco più di cinque chilometri di distanza, all'inizio della sventurata giornata lavorativa, era stato ormai derubato anche il tabaccaio Danilo Palmesi.



Nelle immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza, già visionate dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Frosinone, si vedrebbero due persone in azione con il volto coperto verso l'una e mezza di notte nel piazzale e all'interno dell'attività di ristorazione e degli uffici. Hanno segato le sbarre della serrande e devastato le entrate, causando fra l'altro danni ingenti. Telecamere che potrebbero tornare utili anche lungo la potenziale via di fuga, qualora fosse stata ripresa l'automobile rubata.

Il furto va ad aggiungersi alla serie commessa da una o più bande di professionisti a discapito dei commercianti di Ceccano. Il loro coro di protesta viene esteso ormai da tempo in consiglio comunale da parte dell'opposizione consiliare. Si invocano maggiori pattugliamenti da parte del comando locale dei carabinieri. I militari in servizio, però, sembrano essere assorbiti dai continui controlli nei locali della movida e dalle attività di contrasto allo spaccio e uso di droga.

