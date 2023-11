Ludopatia, Ceccano scende in campo contro la malattia del gioco d'azzardo

“Una scommessa per la vita, giochiamo insieme per smettere”. S’intitola così l’incontro che si svolgerà dopodomani, venerdì 24 novembre, alle ore 10 nella sala consiliare del comune di Ceccano. L’iniziativa, oltre alle autorità politiche, vede in campo il comando locale dei carabinieri, la Asl di Frosinone, la fondazione Exodus e l’associazione Spazio Ceccano. Presenzieranno anche i gestori delle sale scommesse e i referenti delle scuole superiori cittadine.

L’evento è promosso dal consigliere Daniele Massa, delegato alle politiche giovanili. «Sul problema della ludopatia vogliamo sensibilizzare e fare informazione partendo dalle più giovani generazioni - dichiara -. Vogliamo aiutare chi ne soffre. Vogliamo collaborare con chi nel settore opera nella nostra città.

Ognuno di noi può essere vulnerabile e le recenti cronache che hanno visto protagonisti giovani professionisti del mondo del calcio lo dimostrano».

Prenderanno parola, nell’ordine, i deputati Marco Perissa e Massimo Ruspandini, i consiglieri regionali Daniele Maura e Alessia Savo, il sindaco Roberto Caligiore, l’assessore comunale Riccardo Del Brocco, lo stesso consigliere Massa, il comandante dei carabinieri Fabio Laurentini, il responsabile Luigi Maccaro per conto di Exodus Cassino, la psicologa della Asl Marina Zainni e Matteo Compagnone in rappresentanza di Spazio Ceccano.