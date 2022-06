Licei musicali, domani la finale del festival ideato dal "Bragaglia" di Frosinone

Si terrà domani alle ore 18 presso l'Auditorium del Conservatorio di Frosinone la serata conclusiva di Radio MIA Contest, il primo festival nazionale dei licei musicali, ideato e organizzato dall'IIS Bragaglia di Frosinone con il contributo del Salone dello Studente e realizzato con il supporto di Banca Popolare del Cassinate. Ventisette le scuole partecipanti con circa 100 files tra audio e video inviati. Referente e ideatore del progetto il professore Felice Fulco. Le performances e le produzioni originali e di gran pregio hanno riguardato vari ambiti musicali, dal jazz al pop, dal moderno al classico.

Il contest si è articolato in due fasi: la prima, quella preliminare, in cui tutti i materiali prodotti sono andati in onda su Radio MIA, la prima e unica visual-radio scolastica italiana, all'interno di appuntamenti giornalieri; la seconda fase, quella conclusiva, si terrà domani, con l'esibizione dal vivo presso l'auditorium del Conservatorio di Frosinone dei primi cinque classificati, indicati dalla giuria di qualità, composta da grandi professionisti della musica, tra i quali il Maestro Beppe Vessicchio, il Maestro Marco Attura, il direttore del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone Maestro Alberto Giraldi, il direttore Luca Zaramella di Radio Classica, Anna Claudia Mortara e Giuliano Vozella, rispettivamente direttore e producer della Ricordi Music, che ha messo in palio una produzione dei lavori migliori.

«Tutto è partito da Radio Mia una web radio d'istituto nata all'IIS Bragaglia di Frosinone come forma di didattica sperimentale ed innovativa», spiega il prof. Fulco.

«Quando abbiamo scoperto il progetto di RADIO MIA dice il presidente della Banca Popolare del Cassinate Vincenzo Formisano siamo rimasti affascinati dall'entusiasmo, dalla dinamicità, dall'audacia di questa idea. La Bpc si apre sempre volentieri ai giovani e alle iniziative che ne valorizzano il talento e per questo, con grande convinzione, abbiamo supportato il progetto RADIO MIA Contest e il Festival, che è riuscito a portare nel nostro territorio giovani talenti di tutta Italia, mettendo la nostra provincia al centro di un network di grandi professionisti».