Giocatore porta per sbaglio il gatto alla partita di calcetto: «Non so come sia finito nel borsone»

Una simpatica avventura, con protagonisti un gatto e un borsone, ha fatto divertire un'intera squadra prima di una partita di calcio. Stefano Dezi, un ragazzo abruzzese, arriva negli spogliatoi di un campo ad Atri, a circa 30 km di distanza da Giulianova dove vive con i genitori e i loro 4 gatti. Sul punto di cambiarsi inizia a sentire dei rumori provenire dal suo borsone.

In un primo momento immagina possa essere la suoneria di un cellulare, poi quando inizia a spogliarsi scopre tra i panni uno dei suo gattini, che ci si era infilato prima che il ragazzo uscisse di casa. Stefano ha chiamato subito i genitori, per i quali i gatti sono come dei figli, che si sono precipitati il prima possibile ad Atri per recuperare il felino evaso. Il micio ha il vizio di nascondersi spesso tra i vestiti nell'armadio e quel giorno ha deciso di infilarsi proprio nel borsone.