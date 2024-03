Terni. Cani fuggono dal giardino di casa, sbranano un gatto e aggrediscono una donna: presi dai carabinieri. Denunciati i proprietari

Terni Questa mattina, i carabinieri sono intervenuti lungo viale Rossini, dove era stata segnalata la presenza di due cani che giravano liberi dopo essere fuggiri dal giardino di una villetta in viale Ippocrate. Sul posto venivano rintracciati i due animali, un rottweiler ed un meticcio, entrambi identificati tramite microchip. Nel frattempo i due cani avevano già ucciso un gatto e continuavano ad avere un atteggiamento molto aggressivo contro le persone presenti e gli stessi carabinieri intervenuti. Per calmare i cani agitati, nonostante la presenza del proprietario, i militari hanno messo in atto tutte quelle caute manovre di avvicinamento per trasmettergli tranquillità e farli sentire al sicuro e protetti, sino a che sono stati messi in sicurezza e riaffidati al proprietario. Conclusi gli accertamenti del caso i carabinieri forestali hanno contestato al proprietario dei cani la violazione amministrativa di mal governo di animali.

