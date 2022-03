Sicurezza, altra pioggia di fondi per strade e ponti della Ciociaria: disponibili quasi 50 milioni di euro

Più di trentatré milioni di euro da utilizzare in pochi anni per la sicurezza stradale. Ne beneficerà l’amministrazione provinciale di Frosinone grazie all’approvazione, da parte della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di due schemi di decreti del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, di cui uno di concerto con il Mef, il dicastero dell’Economia e delle Finanze.

I fondi rientrano nel pacchetto di sovvenzioni concesse a Province e città metropolitane. Un totale di circa 2,8 miliardi di euro: la metà, per gli anni 2024-2029, destinata alla messa in sicurezza e sostituzione dei ponti; l’altra parte, per il 2025-2029, da impiegare per la manutenzione della rete viaria. Interventi fondamentali per l’adeguamento e lo sviluppo infrastrutturale di un territorio, quello ciociaro, che ha forte necessità di potenziare gli assi di collegamento. La Provincia di Frosinone, dunque, riceverà 16.121.800,70 euro spalmati in cinque anni per lavori straordinari di conservazione e cura delle arterie di competenza, oltre ad altri 17.294.028,30 euro, suddivisi in sei annualità, per cantieri da aprire dove sorgono i viadotti.

Un buon risultato per l’ente di piazza Gramsci, anche grazie al lavoro portato avanti dall’Unione delle Province italiane: l’Upi, infatti, guidata nel Lazio dal presidente Antonio Pompeo, aveva iniziato a definire gli stanziamenti già con la ministra De Micheli, completando poi tale attività con il ministro Giovannini.



LE ALTRE RISORSE

Queste risorse si aggiungono a quelle su cui l’amministrazione di palazzo Iacobucci può contare nell’ambito dell’operazione “Ponti sicuri”, più di duecento quelli sparsi in Ciociaria. Si tratta di altri 14 milioni di euro messi a disposizione dopo il via libera, arrivato nel novembre scorso, del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché del Mise al piano presentato dall’amministrazione provinciale. In questo caso i fondi sono distribuiti su tre anni e ammontano rispettivamente a 4,3 milioni per il 2021, a 5,5 per il 2022 e a 4,3 per il 2023.

Soddisfazione per questo nuovo finanziamento milionario è stata espressa dal presidente della Provincia, Antonio Pompeo: «Un’altra buona notizia per il nostro territorio - ha commentato - in un settore delicato, importante e nevralgico come quello della viabilità. Sul nostro territorio è stato sempre tra le priorità della nostra agenda amministrativa. Con queste risorse, infatti, non soltanto potremo programmare ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, ponti e viadotti che presentano criticità, ma metteremo in campo un’importante opera di prevenzione sull’intero territorio» ha concluso Pompeo.