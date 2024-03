Frosinone, Europee: Forza Italia lancia Chiusaroli, Abbruzzese (Lega) in campo. Azione, calda l'ipotesi Scalia

La politica riaccende i motori in vista delle Europee dell'8 e 9 giugno. Già da settimane si susseguono vertici e contatti nei partiti per definire le liste da schierare. Quella della prossima primavera (mancano poco meno di novanta giorni) sarà una competizione su base interregionale. Il Lazio, infatti, fa parte della circoscrizione Italia centrale, in cui rientrano anche Toscana, Marche e Umbria. Sarà una tornata, con il sistema proporzionale, fondamentale per le forze politiche, dal momento che sarà un altro test per misurare il gradimento (a esprimere le preferenze saranno i cittadini) e per capire cosa, nel frattempo, è cambiato sullo scenario locale a più di un anno dalle ultime Regionali, nel Lazio e in Ciociaria stravinte dallo schieramento a trazione Fratelli d'Italia.

Finora le uniche certezze arrivano dal centrodestra: in corsa per uno scranno all'Europarlamento ci saranno Mario Abbruzzese per la Lega e Rossella Chiusaroli per Forza Italia.

Entrambi cassinati. Il primo, con un passato da presidente dell'assise della Pisana e da consigliere comunale della città martire, ha ufficializzato la propria discesa in campo all'inizio di marzo. L'ha fatto con una convention che si è svolta alle terme di Pompeo, a Ferentino, cui hanno partecipato i big locali e regionali del Carroccio, sindaci, amministratori e sostenitori. «Abbiamo bisogno di un'Europa che abbia veramente un'identità politica - ha detto Abbruzzese - e di conseguenza un'azione che risponda ai valori che hanno contraddistinto la sua fondazione». L'europarlamentare uscente della Lega, Maria Veronica Rossi, che nel 2019 aveva totalizzato 23.417 consensi risultando prima dei non eletti, questa volta non dovrebbe essere della partita.

Nelle file del partito del ministro Tajani, invece, tra i nomi che andranno a comporre la lista (in tutto sedici) ci sarà anche quello di Chiusaroli, segretario provinciale di FI. La candidatura è stata annunciata l'altra sera dal senatore Claudio Fazzone. «Rossella è una persona competente e apprezzata all'interno del partito, sarà in grado di rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini in questa importante tornata elettorale» ha spiegato il capogruppo di FI in Provincia, Gianluca Quadrini. Al momento, stando a quanto emerso, non sono previsti esponenti ciociari nella formazione di Fratelli d'Italia, mentre per quella del Partito democratico è in piedi l'opzione Sara Battisti, consigliere regionale.

Resta calda, infine, sponda Azione, l'ipotesi di un ritorno nell'agone dell'ex senatore Pd ed ex presidente della Provincia, Francesco Scalia. Le diplomazie sono in movimento. La federazione provinciale è al lavoro per convincere l'ex parlamentare, che starebbe valutando tale possibilità. Per lui sarebbe pronta una delle prime caselle nell'elenco degli aspiranti a uno scranno dell'aula di Strasburgo. In caso di fumata bianca, si tratterebbe del rientro sul terreno della contesta elettorale di uno dei maggiori protagonisti della scena politico-amministrativa recente e Azione saluterebbe con rinnovato entusiasmo un ingresso di rilievo.