Sabato 26 Marzo 2022, 07:25

Al via oggi le giornate di primavera del Fai a Isola del Liri. E’ atteso un gran numero di turisti che potranno visitare, per l’intera giornata di oggi e domani, molti siti ricchi di storia, arte e cultura che caratterizzano la città delle cascate, quest’anno scelta dalla sezione provinciale del Fai per l’evento di punta della stessa fondazione. Il percorso per la giornata odierna inizierà alle 9 e proseguirà fino alle 12 per poi riprendere dalle 15 alle 17.30. Le visite guidate saranno a cura degli apprendisti Cicerone degli Istituti Turriziani di Frosinone, Simoncelli di Sora, Pertini di Alatri, Sulpicio di Veroli e Tulliano di Arpino. Gli studenti hanno partecipato nelle scorse settimane a degli incontri formativi sulla prestigiosa storia industriale della “Piccola Parigi” o “Piccola Manchester” come Isola del Liri era denominata in passato.

Il percorso prevede, per entrambe le giornate, la visita alla galleria Eustachio Pisani dove sarà allestita una mostra d’arte, alla Cascata, alla chiesa di San Lorenzo Martire (sarà aperta anche la canonica), all’ex Conceria Nicolamasi-Ciccodicola, alla biblioteca Modesto Galante (dove fra l’altro è custodita la Divina Commedia illustrata da Salvator Dalì), alla chiesa di Sant’Antonio, al Teatro Stabile comunale Costanzo Costantini, all’auditorium New Orleans, all’archivio storico Iafrate (con oltre 100 documenti originali messi a disposizione dai fratelli Iafrate), alla chiesa di San Giuseppe, alla cartiera Lefebvre (di recente riportata ad antico splendore grazie al lavoro dell’associazione To Music) e alla chiesa di Santa Maria delle Forme, alla villa Nota-Pisani (questa visitabile solo dagli iscritti Fai) e alla cartiera Boimond (dove è custodita la macchina continua). Per agevolare i turisti è stato predisposto un servizio navetta alle 9 e alle 13 nonché alle 15 e alle 17. E chi vorrà optare per un trasporto totalmente ecologico, potrà usufruire di alcune biciclette messe a disposizione.



Nel frattempo il Comune ha chiamato a raccolta i commercianti. «In vista delle Giornate Fai di Primavera - ha detto il sindaco Quadrini - rivolgiamo il nostro invito a tutti i commercianti di Isola del Liri. Le Giornate del Fai costituiscono da sempre un’attrazione turistica di ampio livello. Contiamo dunque nella massima collaborazione da parte di tutti i nostri commercianti per accogliere al meglio i tanti turisti che avremo il piacere di ospitare».