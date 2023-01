Mercoledì 11 Gennaio 2023, 23:05 - Ultimo aggiornamento: 23:07

È stata una giornata di firme e ufficializzazioni. Quando mancano due giorni al gong per la presentazione delle candidature alle Regionali di febbraio, nei partiti e movimenti civici il quadro è ormai completo. Quasi tutte le forze politiche hanno chiuso le liste, altre si apprestano a farlo.

La giornata di ieri è stata caratterizzata dal sì a Forza Italia del consigliere provinciale Gianluca Quadrini, ex Lega. Ha firmato nella tarda mattinata con gli azzurri di Berlusconi ed è pronto a correre per la Pisana: per lui è un ritorno a casa, nel gruppo in cui ha militato per anni ricoprendo anche diversi incarichi, come quello di vice responsabile nazionale degli enti locali e di vice coordinatore regionale. «Il mio rapporto ideale con questo partito non è mai mutato - ha spiegato Quadrini -. Il mio percorso in Forza Italia è stato caratterizzato da alti e bassi che, più di una volta, hanno causato dure divergenze e allontanamenti. La mia strada, però, ha sempre incrociato quella del partito nel quale sono nato. Il richiamo di FI, insomma, non riesco a non sentirlo e il confronto con il coordinatore regionale Claudio Fazzone e con il ministro Antonio Tajani è stato schietto, molto sereno, perché mi sono trovato davvero a mio agio in quella che, in effetti, è sempre stata la mia casa politica».

FI è al lavoro per completare la sestina dei candidati. Manca l’ultimo nome, che si aggiungerà a quelli di Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca, Samuel Battaglini, consigliere a Patrica, Rossella Chiusaroli, uno dei subcommissari provinciali di FI, e molto probabilmente a quello di Monica Fiore di Monte San Giovanni Campano.

FIRME IN FDI

Ieri, con le sei sottoscrizioni, è stata ufficializzata anche la squadra di Fratelli d’Italia: è composta da Daniele Maura, consigliere provinciale, Gabriele Picano, vicecoordinatore provinciale del partito, Antonello Iannarilli, ex presidente della Provincia, Nadia Belli, consigliere a Pontecorvo, Alessia Savo, collega d’aula del capoluogo, e Simona Castagna, ex consigliere a Sora.

LEGA

Quella della Lega sarà presentata oggi a Roma: schierati l’uscente Pasquale Ciacciarelli, Andrea Amata, titolare di scranno in Provincia, Marco Corsi, consigliere a Ceccano, Francesca Chiappini, consigliere nel capoluogo, Veronica Di Ruscio, ex assessore a Sora, e Maria Veronica Rossi, responsabile provinciale Lega giovani. In cinque hanno già sottoscritto l'accettazione, l'ultima lo farà stamane.

Nelle ultime ore sono stati in tanti a firmare la candidatura alla Regione: per il Pd Antonio Pompeo, ex presidente della Provincia, Annalisa Paliotta, consigliere a Pontecorvo, e Alessandra Cecilia, ex assessore di Anagni; per Italia Viva Maurizio Maggi, ex consigliere ad Alatri, e Davide Gioia, imprenditore di Roccasecca (il partito sta definendo la terna da aggregare a quella di Azione); per l’Udc Riccardo Roscia, ex sindaco di Pontecorvo, che nell’Unione di Centro sarà affiancato anche da Gina Martino, medico di Cassino.

Nella lista “Verdi-Sinistra” Possibile ha messo in campo l’avvocato Maurizio Morelli di Atina e l’insegnante Fabiola Corbi di Serrone.

Nell’agone scende anche Unione popolare a supporto dell’aspirante presidente Rosa Rinaldi: in Ciociaria per il movimento saranno in lizza Mario Antonellis, consigliere a San Donato Val di Comino, Luigi Mingarelli di Ceccano, Francesca Giannetti, avvocato di Isola Liri, Elisabetta Canitano, Fabio Sciatore ed Emanuela Frasca di Frosinone.