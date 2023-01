Martedì 10 Gennaio 2023, 23:59 - Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 00:34

Il consigliere provinciale del gruppo misto Gianluca Quadrini è a un passo dall’annuncio: salvo clamorosi sviluppi, correrà per la Pisana con Forza Italia. Dopo la tentazione Udc, alla fine l’esponente ex Lega ha deciso di “tornare a casa”, di rientrare tra gli azzurri, con l’obiettivo di centrare un seggio. Ma non è stata l’unica novità alla vigilia dell’importante scadenza fissata per sabato, quando finirà il conto alla rovescia per presentare le candidature alle Regionali del 12 e 13 febbraio. Nei principali partiti di centrodestra, con la sola eccezione di FI, e di centrosinistra il quadro è ormai completo, le liste sono chiuse. In altre forze e movimenti, invece, restano da limare i dettagli per assemblare il mosaico.

IL CASO CASSINO

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente intensa a Cassino, sponda centrosinistra. È stata anche concitata, con acque mosse nella giunta guidata dal sindaco Enzo Salera e con gelo a distanza tra Azione e l’area del Pd che fa riferimento al primo cittadino. A fare rumore, in tarda mattinata, è stata l’ufficializzazione della discesa nell’agone dell’assessore Barbara Alifuoco: ha firmato, punterà alla Regione nelle file del partito di Calenda. Quasi contestualmente, con una lettera, ha rimesso nelle mani di Salera le deleghe a Polizia municipale, Affari generali, legali e Personale. Quelle che le erano state assegnate tre anni e mezzo fa, quando, da esponente in quota Pd, è entrata da esterna nell’Esecutivo.

In sostanza, Alifuoco non si è dimessa, ma ha lasciato la scelta al sindaco. Ora spetterà a Salera analizzare gli equilibri interni alla maggioranza e stabilire cosa fare: ossia se temporeggiare, anche per evitare eventuali effetti in città sull’alleanza Pd-Azione a sostegno di D’Amato, “congelare” la situazione in attesa del voto oppure procedere a una sostituzione. Il confronto è già iniziato, tanto che ieri la questione è stata subito al centro di un vertice tra il sindaco, i consiglieri della civica Salera e i dem.

«Al momento manterrò io le deleghe - ha spiegato Salera - in attesa che anche il gruppo consiliare del Pd, che l’aveva indicata, faccia le proprie valutazioni. Il nodo, dal momento che Alifuoco ora rappresenta un partito diverso, è legato alle garanzie di sostegno da parte dell’aula. Ad ogni modo, ha fatto bene a soffermarsi sulle motivazioni del suo passo».

Ieri tra Salera e Alifuoco c’è stato un dialogo telefonico. «Lascio al sindaco e al gruppo decidere se sono compatibile o meno con la maggioranza - ha osservato Alifuoco -. Per il momento ringrazio tutta la squadra e resto a disposizione. Sono convinta che la mia candidatura sia positiva per la città e possa portare soltanto benefici al Cassinate, un territorio per cui ho sempre lavorato e, anche con Azione, continuerò a farlo».

Nella terna degli aspiranti consiglieri del partito di Calenda figurano anche Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola Liri, e Arianna Fratangeli di Frosinone. Italia Viva, invece, l’altro pezzo del Terzo polo, oggi dovrebbe annunciare gli altri due nomi che si aggiungono a Maurizio Maggi, ex consigliere comunale di Alatri. Intanto, è in arrivo Carlo Calenda: il senatore sarà a Cassino il 20 gennaio, mentre a Isola Liri dovrebbe far tappa, il 23, la presidente di Azione, Mara Carfagna.

L'altra novità di giornata è che proverà la strada delle Regionali anche il consigliere provinciale Luigi Vacana, vicesindaco di Gallinaro. Lo farà con "Verdi e Sinistra", un raggruppamento formato da Europa Verde, Possibile e Sinistra civica ecologista progressista (quest'ultima fa capo all'eurodeputato Massimiliano Smeriglio). Sosterrà D'Amato del centrosinistra. La sestina da schierare dovrebbe includere anche Stefano Lucarelli di Sora, alle ultime Comunali della città volsca al fianco di Di Stefano, e Maurizio Morelli di Atina. Restano da definire le tre donne.

ALTRE LISTE

Anche Demos ha definito la formazione: oltre all’assessore di Cassino Luigi Maccaro e all’ex sindaco di Ceccano Manuela Maliziola, schiererà Bruno Pietrobono di Alatri, Massimo Natalia, medico di Anagni, Maria Grazia Baldanzi di Frosinone e il vicesindaco di Villa Latina, Silvia Tusei. La presentazione lunedì 16 alla presenza del coordinatore e parlamentare Paolo Ciani.

Quasi fatta anche la sestina della civica D’Amato, coordinata dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Hanno già sottoscritto la candidatura il sindaco di Vico nel Lazio, Claudio Guerriero, e Iole Falese di Cassino. In corsa ci sarà anche Luciano Conte, medico e consigliere comunale di Sora, e molto probabilmente Luca Di Ruzza, consigliere comunale di Aquino. Restano le due caselle “rosa”.

È ufficiale anche la squadra del Polo progressista, che vede alleati Sinistra italiana e il Coordinamento 2050, a supporto dell’aspirante presidente del M5S. In campo Giuseppina Bonaviri di Frosinone, già candidata a sindaco del capoluogo, Orlando Cervoni di Boville Ernica, Eleonora Maini di Arce, Renato De Sanctis, consigliere comunale di Cassino, Elisabetta Norci di Supino e Cristiano Grimaldi, vicesindaco di Fontana Liri.