Domenica 8 Gennaio 2023, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 09:42



Quella di ieri è stata un'altra giornata di riunioni e contatti. Partiti e movimenti sono alle prese con la volata finale per chiudere le liste dei candidati alle Regionali del 12 e 13 febbraio. Lo scacchiere, però, è pressoché completo. In Ciociaria alle certezze dei giorni scorsi, se ne sono sommate altre.

Anche la Lega, infatti, ha definito la propria sestina: per uno scranno alla Pisana in lizza ci saranno l'uscente Pasquale Ciacciarelli, Andrea Amata, consigliere provinciale, Marco Corsi, consigliere comunale a Ceccano. A loro si aggiungono tre donne: Francesca Chiappini, consigliere comunale nel capoluogo, Veronica Di Ruscio, ex assessore a Sora, e Maria Veronica Rossi, responsabile provinciale Lega giovani.

Per la squadra di Fratelli d'Italia manca solo l'annuncio, ma ogni tassello appare ormai al proprio posto: il partito della Meloni si appresta a schierare Daniele Maura, consigliere provinciale, Gabriele Picano, vicecoordinatore provinciale del partito, Antonello Iannarilli, ex presidente della Provincia. Pronta anche la terna femminile: Nadia Belli, consigliere a Pontecorvo, Alessia Savo, collega d'aula del capoluogo, e Simona Castagna, ex consigliere a Sora.

Si va delineando anche la formazione di Forza Italia: oltre a Rossella Chiusaroli, uno dei tre subcommissari provinciali degli azzurri, sarà della partita anche Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca. Ha firmato ieri l'accettazione per la discesa nel terreno della competizione. Restano calde, inoltre, le opzioni Adriano Piacentini, assessore nel capoluogo, e Martina Sperduti, di Sora. Continua a circolare, intanto, anche il nome di Samuel Battaglini, consigliere a Patrica, mentre è tramontata l'ipotesi che portava al primo cittadino di Fiuggi, Baccarini. Il partito sta sondando l'area nord della Ciociaria per la terza esponente rosa.

CENTROSINISTRA

Oggi il Pd dovrebbe annunciare la donna che andrà a completare l'elenco dei sei aspiranti consiglieri: a indicarla sarà l'ex presidente della Provincia, Antonio Pompeo. Nel frattempo i dem hanno già messo in campo l'uscente Sara Battisti (ha firmato ieri la candidatura), Libero Mazzaroppi, sindaco di Aquino, Andrea Querqui, consigliere comunale a Ceccano, Maria Concetta Tamburrini, assessore a Cassino, e lo stesso Pompeo.

Al lavoro anche il Terzo polo. In Azione i giochi sembrano fatti: ad affiancare Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola Liri, dovrebbero essere Barbara Alifuoco, assessore a Cassino, e Bruna Gregori, consigliere ad Arce. Tre saranno anche i posti in quota Italia Viva, uno pare abbia preso la direzione di Alatri, destinato a Maurizio Maggi.

Nelle file di Demos scenderanno nell'agone anche Luigi Maccaro, assessore a Cassino, e l'ex sindaco di Ceccano, Manuela Maliziola.

La lista dell'Udc, infine, oltre al consigliere provinciale Gianluca Quadrini, è vicina a includere un altro nome, quello di Riccardo Roscia, ex sindaco di Pontecorvo. L'Unione di Centro appoggerà il candidato alla presidenza del centrodestra, Rocca.

Pronta anche la squadra del M5S: Loreto Marcelli, di Sora, capogruppo uscente dei pentastellati alla Pisana, Enrica Segneri di Frosinone, ex deputata, Michela Spaziani di Ferentino, Nader Al Khatib di Torrice, Stella Andreini di Anagni e Massimiliano Evangelista di Cassino.