Sabato 7 Gennaio 2023, 08:04

Le liste sono quasi chiuse. Mancano soltanto gli ultimi innesti e poi sarà tempo di ufficializzazioni. Anche in Ciociaria, dunque, la campagna elettorale per le Regionali di febbraio è pronta a decollare. Nei partiti e nei movimenti civici vanno avanti senza sosta riunioni e contatti per definire le formazioni. Restano ormai da assegnare le caselle ancora vuote e ambite per tentare di aggiudicarsi uno scranno nell'aula di via Della Pisana. Il quadro delle candidature ciociare, però, ha già preso forma e si va delineando sempre di più. Per depositare l'elenco degli aspiranti consiglieri c'è tempo ancora una settimana (il termine scadrà il 14 gennaio), ma nelle forze politiche sono più le schiarite che i dubbi. Ora si sono aggiunti altri tasselli che andranno a comporre lo scenario della sfida, che ancora una volta, in Ciociaria, vedrà derby interni, come nel Pd, e tra partiti della stessa coalizione, è il caso del centrodestra.

VOTO ONLINE

Ieri, infatti, anche il Movimento 5Stelle ha sciolto la riserva. L'ha fatto all'esito delle Regionarie indette per selezionare la sestina da schierare per sostenere Donatella Bianchi, in lizza per la presidenza. Alle urne, una consultazione su una piattaforma online, l'altro ieri sono andati gli iscritti del territorio: su 1.219 aventi diritto al voto, hanno partecipato in meno di 400. In 380 (affluenza al 31,17%) si sono espressi sulle autocandidature pervenute. In totale per la provincia di Frosinone erano quindici, una griglia di partenza composta da nove uomini e sei donne. Intorno alla mezzanotte di giovedì è arrivato il verdetto, che ha sancito chi farà parte della squadra che il M5S presenterà in Ciociaria: sarà guidata da Loreto Marcelli, di Sora, capogruppo uscente dei pentastellati alla Pisana, il più votato con 146 preferenze. Faranno parte della lista anche l'ex deputata di Frosinone, Enrica Segneri (seconda con 134 preferenze), Michela Spaziani di Ferentino (76), Nader Al Khatib di Torrice (59), Stella Andreini di Anagni (59) e Massimiliano Evangelista di Cassino (27). Quest'ultimo, nella votazione interna, è stato preceduto da due donne, ma rientra tra i sei candidati in virtù del criterio della parità di genere da seguire nella formazione delle liste: dovranno includere tre figure maschili e altrettante femminili.

UDC IN CAMPO

Ieri è stata anche la novità in casa Udc, che appoggerà il candidato del centrodestra alla presidenza, Francesco Rocca. In Ciociaria il partito del segretario Lorenzo Cesa metterà in campo il consigliere provinciale Gianluca Quadrini. Fino a poco tempo fa capogruppo della Lega nell'assise di piazza Gramsci, è approdato nel gruppo misto dopo l'elezione dei vertici dell'Egato, l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Stando a indiscrezioni, in provincia di Frosinone l'Unione di Centro punterebbe a raggiungere la soglia dei 15mila voti: un risultato che potrebbe far rientrare la forza politica nella geografia dell'eventuale giunta. Nelle ultime ore, inoltre, ha preso quota quella che appare più di una possibilità: nelle file dell'Udc, infatti, potrebbe scendere nell'agone anche Riccardo Roscia, ex sindaco e ora consigliere comunale di Pontecorvo. Il partito ha impresso una forte accelerazione per completare la rosa dei nomi e per farlo sta guardando a esponenti delle città di Anagni, Veroli, Frosinone e Cassino.