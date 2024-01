Frosinone, DiFra non scopre le carte: riserbo sui convocati. A Verona chance per staccare le rivali

La partita è delicata, la posta in palio è alta per il cammino del Frosinone verso l'agognata salvezza. E la giornata, come spera mister Di Francesco, potrebbe essere propizia per allungare sulle dirette inseguitrici che navigano nelle zone basse della classifica. In particolare per staccare Cagliari e Udinese, capitolate rispettivamente contro Torino e Atalanta, e portare a sette i punti di vantaggio.

Il tecnico dei canarini dovrà fare ancora i conti con numerose assenze, tutte nel pacchetto arretrato: mancheranno, infatti, Marchizza, Oyono, Lirola, Bonifazi, Lusuardi e Kalaj.

A loro si aggiungono Baez e Bidaoui, che il club, come spiegato dal direttore dell'area tecnica, Guido Angelozzi, ha messo sul mercato per sovrabbondanza di esterni d'attacco.

Le incertezze, invece, riguardano il fronte offensivo e sono legate alle condizioni di Cuni e Ibrahimovic, valutate ancora nella seduta di rifinitura. All'alba della vigilia del match dubbi anche sull'impiego, dal primo minuto, del difensore Monterisi, recuperato e tornato ad allenarsi in gruppo soltanto giovedì. Ecco, per tutto questo, in attesa di avere un quadro definitivo e anche per non scoprire le carte, DiFra ha deciso di non diramare la lista dei convocati per l'atteso confronto di domani (ore 15) al “Bentegodi”. Ha comunicato la formazione soltanto ai giocatori.

Di fronte ci sarà un Verona rivoluzionato dalle uscite, nove in tutto tra cui Djuric, e dagli innesti di gennaio. In panchina, però, c'è un condottiero esperto, l'ex giallazzurro Marco Baroni, che, in base agli uomini a disposizione, metterà in campo il miglior undici possibile.

L'allenatore giallazzurro, però, consapevole dell'importanza della sfida e dell'occasione per compiere un balzo in graduatoria, sprona i suoi e indica la strada: «Per quanto riguarda la lista degli infortunati me la sono dovuta scrivere, è un po’ lunga, specialmente nella zona difensiva - ha spiegato il tecnico nella conferenza pregara -. L’undici iniziale? Un’ipotesi l’ho fatta e domattina (oggi) la presenterò ai miei ragazzi. E sarà da prendere con grande attenzione». Sullo scontro diretto di Verona ha evidenziato: «Per me è una partita importante come tutte, anche con il Cagliari lo era. Sono tutte finali. Mi piacerebbe dare continuità, specialmente in questa trasferta».

DiFra, infatti, spera di centrare un altro risultato positivo dopo la vittoria sul Cagliari e di spezzare la serie negativa in trasferta (otto ko di fila), specie contro una diretta rivale in classifica. Gli scaligeri, dopo 21 turni, sono terzultimi con 17 punti; il ritardo dal Frosinone, in tredicesima posizione, è di cinque lunghezze.