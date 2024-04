Martedì 16 Aprile 2024, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 10:21

I DATI

Diminuiscono le nascite in provincia di Frosinone, come nel resto d'Italia, e dalla Regione Lazio arriva un sostegno alle coppie che hanno avuto un bambino. E' arrivata ieri anche all'ospedale "Spaziani" nel capoluogo e poi in quelli di Sora e Cassino, l'iniziativa "Best Start" che la Regione ha organizzato con il Forum delle famiglie. «Un piccolo segnale alle giovani coppie, per dire che le istituzioni ci sono». Parole dell'assessore regionale ai servizi sociali, Massimiliano Maselli, intervenuto per consegnare i kit "Montessori". Si tratta di 12 giocattoli studiati per il periodo 0-2 anni. A Frosinone il kit è stato consegnato a Melissa e Damiano, neo genitori di Lavinia, nata 40 giorni fa. A Sora, invece, il dono è arrivato per Caterina e Aurora.Un modo di rispondere, sempre secondo Maselli: «all'emergenza rappresentata dall'inverno demografico, attraverso questo gesto generoso, il Forum delle associazioni familiari e l'assessorato all'Inclusione sociale intendono manifestare anche la loro stima e solidarietà verso le famiglie che accolgono un nuovo membro, riconoscendo l'importanza sociale, educativa ed economica del tempo dedicato alla cura di un bambino».«Esprimo vivo apprezzamento e gratitudine per la grande sensibilità dell'assessore - ha detto la presidente della commissione sanità del Lazio, Alessia Savo - queste bambine rappresentano il nostro futuro e il gesto simbolico della Regione di un dono pensato per la loro crescita, il loro sviluppo e il loro benessere è una dimostrazione della presenza e della vicinanza delle istituzioni al territorio. Un'occasione utile anche per incontrare il personale sanitario dei tre presidi ospedalieri e testare con mano l'impegno e la professionalità che dedicano al loro lavoro rendendo ogni giorno il servizio sanitario straordinariamente umano». La commissaria della Asl, Sabrina Pulvirenti, ha ringraziato la famiglia di Lavinia «che ha fatto il dono della vita» ma anche «il personale di tutti i punti nascita della nostra azienda, dove c'è un rapporto umano bellissimo».Le nascite registrate nel 2023 sono state 2.835, 118 in meno di quelle del 2022 che erano state 2953. Un "inverno" demografico che sembra inarrestabile.Foto su IlMessaggero.it