Frosinone, altri due consiglieri comunali entrano in FI

Due nuovi ingressi in Forza Italia in Ciociaria. Hanno aderito al partito degli azzurri il consigliere comunale di Picinisco Marco Borrelli e il consigliere comunale di Roccasecca Antonio Colantonio.

“Altri ingressi in Forza Italia che confermano il trend positivo di crescita del partito, che sta attirando sempre più consensi e supporto sul nostro territorio” ha spiegato il capogruppo di FI in Provincia, Gianluca Quadrini. Che sottolinea: “Il partito si rafforza ulteriormente e si posiziona sempre più come una forza politica rilevante nella nostra provincia”.