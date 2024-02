Giovedì 29 Febbraio 2024, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 10:00

LE MISURE DI SICUREZZA

IL PALCO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì 15 marzo alle ore 11 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà ufficialmente alla commemorazione dell'80° anniversario della distruzione della città durante la seconda guerra mondiale.Ad ogni decennale, dal 1954, il Capo dello Stato partecipa alla cerimonia organizzata dal Comune di Cassino per ricordare quelle tragiche giornate. Ed anche questa volta il Presidente della Repubblica ha accolto l'invito dell'amministrazione comunale. E ieri, per la seconda volta, in una settimana, è giunta a Cassino una delegazione di funzionari del Quirinale, della Camera dei Deputati e del Senato oltre ai dirigenti della questura e della prefettura di Frosinone per un sopralluogo nelle vie e nelle piazze del passaggio del corteo presidenziale.Per prima cosa si sono esaminate le misure di sicurezza e poi il palco presidenziale oltre ad altre situazioni. Il presidente arriverà da Roma in elicottero e l'atterraggio è previsto allo stadio comunale di via Appia. Sarà accolto dal prefetto e dal questore. Quindi il percorso in auto, quella presidenziale, che arriverà direttamente dal Quirinale. Ieri anche la delegazione è giunta in elicottero da Roma allo stadio per verificare eventuali difficoltà. Quindi il percorso di venerdì 15 marzo sarà il seguente: via Appia, via Casilina sud, via De Nicola e arrivo in piazza Restagno. Qui Mattarella sarà accolto dal sindaco Enzo Salera con la fascia tricolore, poi passerà in rassegna un picchetto d'onore e salirà sul palco dove riceverà i saluti dalle più alte cariche dello Stato. Ovviamente queste strade saranno chiuse al traffico durante il passaggio del corteo presidenziale. Per la mattinata di venerdì non sono esclusi disagi al traffico. La delegazione di funzionari e tecnici guidati dal sindaco Salera ieri mattina hanno sostato a lungo in piazza De Gasperi, davanti al palazzo comunale e all'edificio delle Poste ed anche in piazza Labriola dove si trova il tribunale. Sono state esaminate le diverse vie di fuga e le eventuali misure di sicurezza.Il palco sarà realizzato accanto al municipio, sul marciapiede del lato destro. Una pattuglia di militari delle diverse armi verrà disposta di fronte al palco e poi le transenne per il pubblico. Tutte le autorità e gli invitati saranno sullo stesso grande palco che ospiterà il capo dello Stato. Tra gli invitati gli abati di Montecassino, vecchi e nuovi, il vescovo della diocesi Antonazzo, poi gli ex sindaci di Cassino e i sindaci dei Comuni del territorio e dei comuni benedettini. Ci saranno anche gli ambasciatori dei Paesi che hanno combattuto sul fronte di Cassino. Dopo il sopralluogo la delegazione si è riunita con il sindaco e l'assessore alla manutenzione Pierluigi Pontone in sala Restagno per la predisposizione del programma. Salera ha dato il proprio consenso a tutti i punti predisposti dai tecnici del Quirinale per la buona riuscita della manifestazione. Subito dopo la cerimonia, intorno alle 13, ripartirà per Roma sempre in elicottero. Il programma prevede il discorso del sindaco di una decina di minuti, poi l'intervento del ministro della difesa o di un altro dicastero e poi un ricordo del presidente Mattarella. La delegazione ritornerà la prossima settimana, probabilmente, giovedì prossimo, per definire gli ultimi dettagli. Ha detto il sindaco Salera: «L'80° non è solo un momento di commemorazione, ma di crescita della città a livello culturale, storico, sociale. Saranno coinvolte le scuole, naturalmente anche lo sport. Stiamo interessando anche le federazioni sportive a livello nazionale e internazionale, affinché diano il giusto peso a questo evento».