Lunedì 26 Febbraio 2024, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di paura in via Rete, a Ripi, dove un ultrasettantenne ha investito, mentre si trovava a bordo della sua utilitaria, un carabiniere che stava percorrendo a piedi l'arteria cittadina . L'anziano, che si è subito fermato a prestare soccorso, in preda al terrore ed alla paura per quello che era successo, ha allertato immediatamente i soccorsi.Inizialmente, data la modalità con cui è avvenuto il sinistro stradale, qualcuno ha pensato che si fosse consumata l'ennesima tragedia sull'asfalto. Fortunatamente non è stato così. Immediato l'intervento del mezzo di soccorso che ha trasportato il militare presso il nosocomio frusinate. Il personale sanitario che ha sottoposto il paziente a numerosi esami radiografici avrebbe accertato alcune fratture agli arti inferiori ed escoriazioni su gran parte del corpo. Si tratta di lesioni che però non desterebbero preoccupazione. Il carabiniere che al momento si trova ricoverato presso l'ospedale Spaziani, non corre pericolo di vita. I medici che lo stanno monitorando sono molto fiduciosi. Nel giro di poco tempo il militare dopo aver seguito un periodo di riabilitazione motoria, potrà rimettersi in piedi e camminare.Ieri pomeriggio, si è appreso in seguito, il carabiniere si trovava a Ripi perché era andato a trovare alcuni parenti. Quando però si era incamminato per arrivare alla sua vettura parcheggiata poco distante, è stato travolto dell'utilitaria. Nell'impatto con la macchina l'uomo è rovinato sull'asfalto. Per quanto riguarda l'automobilista che lo ha investito, avrebbe riferito alle forze dell'ordine intervenute sul posto di non aver visto il pedone che stava camminando lungo la strada. Adesso la dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. I militari stanno cercando anche attraverso alcune testimonianze, di ricostruire il pauroso incidente che ha fatto temere il peggio.