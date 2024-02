Lunedì 26 Febbraio 2024, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 09:48

Ancora una nottata da incubo a Cervaro. Sabato sera in via Masciola, in località Sprumaro, si sono consumati due furti a distanza di pochi minuti. I malviventi hanno dapprima preso di mira un'abitazione dove già la scorsa settimana avevano tentato il colpo che però non era riuscito. Sabato sera, invece, il colpo è andato a buon fine: i malfattori sono entrati in casa nonostante nell'abitazione ci fossero delle persone. I proprietari si sono accorti, però, quasi subito di avere malviventi per questo i ladri sono dovuti scappare a mani quasi vuote. Immediatamente i residenti hanno allertato i carabinieri e in via Masciola è giunta una gazzella.E proprio mentre i militari stavano raccogliendo la testimonianza dei proprietari di casa, sul gruppo whatsapp della zona è giunto l'allarme di un furto che si è consumato poco distante. I carabinieri che erano già in zona hanno seguito le indicazioni e si sono quindi diretti verso l'altra abitazione presa di mira: anche in questo caso, però, quando le forze dell'ordine sono arrivate, il colpo era stato già consumato e i malviventi si erano dati alla fuga.Un ennesimo weekend da incubo, insomma.In questi giorni ricorre il secondo anniversario del vertice in prefettura con il comitato per l'ordine e la sicurezza e il sindaco del paese ma da due anni nulla è cambiato: l'escalation di furti nel paese da febbraio 2022 ad oggi è andata aumentando e se in un primo momento ad essere prese di mira era solo la località Foresta', adesso i malfattori colpiscono anche in altre zone del paese, meno periferiche.«Questa è una strada con 5 incroci ed una sola telecamera, e non sappiamo neanche se funziona. Purtroppo - hanno spiegato i residenti sabato - fin quando non verrà fatto qualcosa di concreto per la messa in sicurezza con più dispositivi di sorveglianza ed un potenziamento della pubblica illuminazione i ladri avranno sempre vita facile ad agire e noi saremo costretti a subire quest'ondata di furti».L'ultimo colpo messo a segno in paese in ordine cronologico risale ad un mese fa, sabato 27 gennaio, sempre nel weekend, quando i ladri hanno chiuso in casa un anziano di 85 anni e il figlio e hanno poi svaligiato la villetta. In quel caso ad essere prese di mira era stata un'abitazione in via Lottizzazione Fadoni. Dopo quell'episodio si erano moltiplicate le richieste per una maggiore sorveglianza, oggi, come un mese fa, tornano gli appelli. Che ancora una volta, però, come da febbraio 2022 ad oggi, rischiano di cadere nel vuoto.Appelli per una maggiore sicurezza del territorio si sono sollevati nei giorni scorsi anche nelle zone periferiche di Cassino dopo che, la scorsa settimana, in pieno giorno, in località San Pasquale una donna di 74 anni è stata rapinata in casa. In quel caso i malviventi hanno narcotizzato la donna, l'hanno legata mani e piedi e si sono fatti consegnare i mille euro che la donna aveva in casa. Poi si sono dati alla fuga. Nei giorni scorsi ladri scatenati anche tra Anagni (dove hanno smurato una cassaforte lanciandola poi dal primo piano per portarla via) e ad Alatri.