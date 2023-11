Venerdì 17 Novembre 2023, 07:49

«Il blocco al transito dei mezzi pesanti sul tratto urbano della Monti Lepini è una proposta che accolgo positivamente e che va nella direzione intrapresa da questa amministrazione».

Così il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, dopo l'indicazione che è emersa dalla Commissione sanità presieduta dalla dottoressa Teresa Petricca e che fa seguito anche ad altre sollecitazioni che vanno in questa direzione (come quella del presidente della Commissione ambiente sempre di maggioranza, Anselmo Pizzutelli). «I camion e i tir su quel tratto di strada, oltre ad inquinare tanto, producono anche l'effetto di rallentare di molto la circolazione - ha proseguito il primo cittadino -. Prima però di emettere un'ordinanza che va in questa direzione intendo seguire il parere degli esperti della Leganet, la società a cui il Comune ha delegato il compito di modificare la viabilità. Occorre infatti verificare gli impatti sulla viabilità, trovare percorsi differenti dove possono transitare i mezzi pesanti. Insomma la proposta è buona, ma va calibrata poi sul terreno». Nelle prossime settimane si deciderà quando e come attuare questa proposta che viene da più parti per contrastare il fenomeno dello smog. Inquinamento che è tornato a caratterizzare le giornate del capoluogo (insieme alla vicina cittadina di Ceccano). Anche ieri la centralina di via Puccini ha segnalato la presenza di valori di Pm 10 superiori ai limiti (ieri era di 61 mg/mc). Un fenomeno che, già da giorni, resta persistente nell'atmosfera almeno della parte bassa del capoluogo (quella della parte alta, posizionata in viale Mazzini, ancora resta nei parametri). Fatto sta che oggi il capoluogo toccherà quota 40 giorni di inquinamento da inizio anno e quindi ha oltrepassato anche il limite di superamenti dei giorni consentiti in un anno solare (cioè 35).

BLOCCO DOMENICA

Domenica in città scatta il primo blocco totale della circolazione. Dalle 8 alle 18 in tutta l'area centrale del capoluogo potranno transitare, oltre ai mezzi di polizia e di soccorso, i veicoli elettrici ed ibridi, mentre tutti gli altri saranno inibiti alla circolazione. L'interdizione alle auto è prevista nei quartieri più centrali della città. Il Comune ha indicato le strade di confine-limite dove si può circolare. A Madonna della Neve, ad esempio, si potrà circolare in via Tiburtina e via Cicerone sino altezza incrocio con via Madonna della Neve, a Selva Piana nel tratto di via Marittima dall'incrocio con viale Europa, allo Scalo sarà possibile circolare su via Puccini e via Pier Luigi da Palestrina. Salendo verso il centro storico le strade-confine entro le quali è previsto il blocco saranno via America Latina, via Fosse Ardeatine e via Caio Maio. Tutte le arterie che da queste strade "guardano" verso l'interno della città saranno interdette alla circolazione. Inoltre su corso Volsci (ex Monti Lepini) sempre nella fascia d'orario sopra indicata sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Su alcune strade di accesso ai parcheggi dai quali partiranno poi le navette verso le zone più centrali sarà comunque possibile transitare nel tratto compreso sino al raggiungimento dell'area di sosta. Ci riferiamo a piazza Salvo D'Acquisto, piazza Falcone Borsellino (di fronte entrata villa comunale), piazzale Martiri delle Foibe (parcheggio Questura di via Vado Del Tufo), piazza Sandro Pertini allo Scalo. Domenica con le strade libere dalle auto sono previste due manifestazioni sportive: dalla villa comunale partirà la camminata ecologica di Nordic Walking che si snoderà su De Matthaeis, via Aldo Moro, Parco Matusa, via Marittima, con il ritorno alla villa comunale. In calendario domenica anche il Bike day, itinerario in bicicletta aperto a tutti, previsto nell'ambito del progetto "L'aria che respiriamo". I prossimi blocchi saranno calendarizzati a partire da gennaio sino a marzo mentre a dicembre, per tutelare la mobilità cittadina in occasione delle feste natalizie, questi provvedimenti saranno sospesi.