Due incidenti in pochi minuti sulla stessa strada, paura a Sant'Angelo

Due incidenti a distanza di pochi minuti e di pochi chilometri. Gli scontri si sono verificati questa mattina, 28 settembre, in via Sant'Angelo, la provinciale che collega la popolosa frazione e l'intera Valle dei Santi con il centro di Cassino.

Il primo si è verificato in via Santa Brigida, all'incrocio con via Sant'Angelo: una Mercedes, una Tipo e una Lancia Y sono rimaste coinvolte in un sinistro. Tra i feriti anche una bimba ma nessuno ha riportato gravi consegenze, tuttavia si è reso necessario l'intervento del 118 e il trasferimento al Santa Scolastica per alcuni di loro. A finire in ospedale anche un motociclista che poco più avanti, dopo circa 20 minuti dall'incidente tra le tre auto, si è scontrato con una vettura nello stesso tratto di strada in cui l'anno scorso perse la vita Samuele Lapati di Sant'Apollinare.