Venerdì 18 Novembre 2022, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 10:20



Tavolo tecnico ieri mattina al Comune di Cassino per trovare una soluzione alla difficile viabilità all'ingresso degli istituti scolastici superiori in via S.Angelo. Un problema che si trascina da diversi anni, da quando sono stati trasferiti dal centro di Cassino nella periferia nord, ossia in aperta campagna, il liceo scientifico con 1236 alunni suddivisi in 51 classi, l'Itis con 1085 studenti e 50 classi e l'Alberghiero con 679 alunni e 39 classi. Un esercito di tremila studenti suddivisi in 140 classi. Tanto che la mattina tra le 8 e le 8,30 si forma l'ingorgo tra le macchine dei genitori che portano i figli a scuola e gli autobus che li prendono dai punti di raccolta del centro, come la stazione ferroviaria ed altri, e li trasportano davanti i tre istituti.

Un caos quotidiano che si moltiplica in caso di pioggia. E gli ingressi in aula vengono ritardati da questi ingorghi, che si ripetono all'uscita tra le 13 e le 14. I dirigenti scolastici da tempo sollecitano sia l'Amministrazione Provinciale di Frosinone, competente per gli istituti superiori, e sia il Comune di Cassino per la viabilità e sia le ditte di trasporto pubblico di migliorare il servizio del polo didattico della Folcara.

L'INCONTRO

Dopo le proteste di genitori e presidi il sindaco Enzo Salera ha convocato per ieri mattina il vertice. Per il Comune erano presenti oltre al sindaco, il suo vice con delega ai Lavori Pubblici, Francesco Carlino, e l'assessore alla Polizia Locale, Barbara Alifuoco. Sono intervenuti per l'Itis il dirigente Pasquale Merino con i fiduciari, prof. Achille Sasso, e Luigi Velardo; per il Liceo Scientifico la fiduciaria la docente Jenny Patriarca e il collega Mario Conte; per la Cotral l'ing. Walter Volpe e i responsabili di bacino di Frosinone, Sergio Giovannetti, e di Latina, Gregorio Mogliano; i titolari delle ditte di trasporto pubblico locale Magni, Mastrantoni, Romanelli. Il sindaco ha dato la notizia che si aspettava da una decina di anni, e cioè che lunedì il Comune darà il via ai lavori per la realizzazione dello stradello di collegamento tra l'area delle scuole con quella del Campus universitario.

I lavori erano stati già programmati ma si son dovuti rinviare a causa del maltempo. Comunque, l'importante è che dopo tanto peregrinare tra tortuosi meandri di adempimenti burocratici, si è riusciti a venire finalmente a capo della complicata situazione. E' stata una importante occasione di confronto finalizzata a migliorare la sicurezza , in particolare quella dei tanti studenti, come garantire la puntualità dei mezzi pubblici, incentivarne l'utilizzo, separare i veicoli privati dagli autobus, riservare l'accesso al viale dell'Università ai soli pullman. E' stata illustrata una proposta di massima che riguarda alcune sostanziali modifiche alla viabilità e verrà presentata al Comune non appena sarà condivisa. Dopo la riunione è seguito un sopralluogo nella zona tra via Folcara e via S.Angelo per le opportune verifiche sulla fattibilità delle proposte migliorative della viabilità. La bretella di collegamento si potrà costruire a seguito del trasferimento del terreno dalla Provincia al Comune di Cassino.