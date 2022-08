Domenica 14 Agosto 2022, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 10:07

Emergenza aule alla scuola media Di Biasio di via Bellini a Cassino per i lavori di ampliamento all’edificio che richiederanno almeno un anno. Ma lavori di messa in sicurezza sismica sono in corso anche in altre sedi scolastiche. E così il Comune è corso ai ripari in anticipo chiedendo di fittare una parte del fabbricato dell’Istituto Religioso delle “Povere Figlie delle Sacre Stimmate”, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, con sede a Roma in via del Forte Trionfale gestito in locazione da una società di Cassino. Fitto per un anno scolastico, dal prossimo primo settembre al 15 giugno 2023. A marzo scorso è stato approvato il progetto esecutivo “Istituto comprensivo I circolo Cassino. Plesso scolastico Gaetano di Biasio. Messa in sicurezza sismica Blocco A e C” dell’importo complessivo di 1,5 milioni di euro i cui lavori sono stati aggiudicati ad una impresa edile con sede a Itri. Lavori che non saranno ultimati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Per trovare una sede adeguata il Comune si è rivolto alla società M&Dr Retail con sede legale a Cassino che conduce in locazione l’immobile delle religiose è autorizzato alla sublocazione del fabbricato di Cassino al corso della Repubblica.

La disponibilità alla locazione è di 8 aule didattiche di superficie minime di 45 mq, di 2 distinti servizi igienici oltre a quello per diversamente abili, un'aula per sala docenti di superficie minima di 16 mq, un’aula per sostegno di superficie minima di 16 mq, una palestra/spazio coperto idoneo all’attività motoria per 16 ore settimanali e la copertura internet (wireless) delle aule didattiche. La locazione dei locali al Comune di Cassino per un valore complessivo di 125.000 euro scontati di 10 mila euro e quindi 115 mila euro, IVA inclusa e rimborso delle utenze (luce, acqua, gas e immondizia), che saranno a carico del Comune di Cassino per un totale pari al 75% dell’importo dell’intera bolletta.

Altri lavori per circa un milione di euro sono in corso alla scuola primaria Mattei. Riguarda l’adeguamento sismico di un secondo e terzo blocco dell’immobile. Anche per questa scuola si stanno cercando altre aule in caso di tempi lunghi del cantiere.

MENSA E TESTI

Intanto dal comune fanno sapere che la società erogatrice del Servizio mensa scolastica avrà lo sportello al pubblico chiuso per tutto il mese di agosto. È possibile però accedere in autonomia al portale per poter scaricare le attestazioni di pagamento per la dichiarazione dei redditi, anche tramite il proprio Caf: https://scuolecassino.ristonova.it/novaportal.

Inoltre è stato pubblicato il bando per l’ammissione alla fornitura parziale dei libri di testo-sussidi scolastici digitali-dizionari e libri di lettura scolastici dell’anno scolastico 2022-2023. La domanda deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cassino entro il prossimo 30 settembre.