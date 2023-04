Tegola sul Frosinone capolista: per Mulattieri serio infortunio, stagione finita

Tegola sul Frosinone capolista in Serie B, che perde il suo capocannoniere (12 reti finora) nel momento cruciale della stagione.

Purtroppo gli esami strumentali eseguiti stamane hanno confermato la gravità dell'infortunio subìto da Samuele Mulattieri sabato scorso nella sfida vinta 2-0 con l'Ascoli: lesione muscolare al flessore della gamba sinistra. E' questa la diagnosi, già ventilata in casa giallazzurra quasi nell'immediatezza. In sostanza per l'attaccante di scuola Inter e centravanti della nazionale under 21 la stagione sembra finita. Mister Grosso e il Frosinone da qui al termine del torneo dovranno fare a meno di lui, salvo un recupero in extremis del talentuoso giallazzurro per le ultime due gare contro Genoa e Ternana che, però, al momento appare improbabile, molto difficile.

I tempi di guarigione, infatti, sarebbero stati stimati in oltre 40 giorni. Basta questo per capire che Mulattieri difficilmente scenderà in campo da qui al 19 maggio, ultima giornata del torneo cadetto. Ad ogni modo tra domani e venerdì saranno effettuati ulteriori valutazioni di carattere specialistico, soprattutto per decidere il percorso di riabilitazione da far seguire al bomber canarino, il cui cartellino è di proprietà dell'Inter.

La lesione al flessore, dunque, come temuto in un primo momento anche da mister Grosso, si è rivelata piuttosto seria, di entità superiore a quelle di I e II grado i cui tempi per tornare ad allenarsi possono oscillare dai 15 ai 30 giorni nelle migliori delle ipotesi, anche se prima dell'effettiva ripresa bisogna completare un ciclo fisioterapico.

Ora, dunque, il tecnico giallazzurro dovrà ridisegnare l'attacco. Per le ultime sei sfide di campionato, a partire già da quella di sabato a Cagliari, potrà contare su giocatori di qualità ed esperienza come Insigne, Caso (7 reti ciascuno), Moro (6 gol), Borrelli (3 reti) oltre a Baez e Bidaoui.