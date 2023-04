Frosinone, ansia e speranza per l'attaccante Mulattieri: oggi gli esami strumentali

Si spera e s'incrociano le dita. Il Frosinone e i tifosi sono in trepida attesa per conoscere le condizioni dell'attaccante ventiduenne Samuele Mulattieri, uscito anzitempo per infortunio nella sfida vinta 2-0 con l'Ascoli. Ha lasciato il campo al 10' della ripresa, qualche minuto dopo aver siglato il raddoppio canarino: smorfie di dolore sul volto e mano sinistra incollata sulla parte posteriore della coscia sinistra. Per lui si teme un serio problema muscolare e il rischio è che potrebbe saltare più di qualche gara nel momento crociale della stagione.

Il giocatore, 12 reti in campionato e punto di riferimento anche della Nazionale under 21, sarà ora sottoposto ad accertamenti che stabiliranno tipologia ed entità dell'infortunio. Ma che in casa giallazzurra regni la preoccupazione lo si evince dalle parole di mister Grosso nel dopopartita. «Non sono ottimista per lui. Ci dispiace tanto, è il nostro capocannoniere. Nei prossimi giorni valuteremo bene quello che è successo. Aspettiamo ad esprimerci compiutamente». Il tecnico, dunque, per valutare eventuali soluzioni alternative in avanti preferisce attendere l'esito degli esami strumentali (saranno eseguiti oggi), che certificheranno cosa ha costretto Mulattieri a dare forfait. Per le sei gare che mancano da qui alla fine può comunque contare su un pacchetto avanzato di qualità, formato da giocatori che hanno dimostrato affidabilità e concretezza: Insigne e Caso (7 reti ciascuno), Moro (6 gol), oltre a Baez e Bidaoui.