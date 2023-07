Atina, «vandalizzata la panchina arcobaleno»: la denuncia dell'Arcigay

«Vandalizzata la panchina arcobaleno donata dalle nostre associazioni al comune di Atina». Il caso è stato denunciato in una nota dall'Arcigay Frosinone.



«Si tratta di un gesto che colpisce tutta la collettività e non solamente la comunità Lgbt+ del territorio.

È una ferita al vivere civile, ai principi di solidarietà e di pluralismo. E' un'azione violenta, che vorrebbe cancellare o silenziare una parte della cittadinanza- scrive l'Arcigay -. Agli autori di questo atto incivile facciamo presente che non riusciranno a silenziare le persone Lgbt+ e le loro famiglie. Al contrario, questo gesto motiva ancor di più la visibilità delle persone e l'azione delle associazioni sul territorio perché dimostra che purtroppo esistono delle intollerabili posizioni di esclusione e d'odio, incompatibili con il vivere civile. Abbiamo denunciato l'accaduto alle autorità competenti, auspicando che i responsabili siano identificati».



Poi l'associazione nella nota conclude: «Certi di una ferma condanna da parte dell'amministrazione comunale (che ha aderito alla Rete Ready su richiesta di Agedo Basso Lazio e Arcigay Stonewall Frosinone) e del tessuto sociale di Atina, ripartiamo da questo atto vandalico per potenziare una rete di sensibilizzazione, informazione e collaborazione che oggi appare più urgente e necessaria che mai».