Mercoledì 9 Novembre 2022, 06:39 - Ultimo aggiornamento: 06:40

Ha una relazione con un uomo molto più giovane, ma quando decide di lasciarlo, perché stanca delle sue richieste di denaro, lui si vendica pubblicando sui social una foto in cui la donna compare nuda. Questa l'accusa per cui rischia il processo un 24enne di Ferentino già noto alla giustizia.

La vittima è invece una 60enne di Priverno. I due avevano intrecciato una relazione che è durata circa due anni. Ad un certo punto però la donna, benestante, ha capito che al giovane ciociaro interessavano soltanto i suoi soldi e quindi, esasperata dalle richieste di denaro sempre più insistenti, ha deciso di troncare il rapporto. A quel punto sono iniziati i suoi guai. Il giovane ciociaro ha cominciato a minacciarla e molestarla al telefono.

La 60enne è andata dai carabinieri e lo ha denunciato. Questo però non è bastato a far desistere il 24enne di Ferentino dal perseguitare la donna. Anzi, ha fatto peggio. Attraverso alcuni amici in comune si è procurato una foto in cui la donna compariva nuda e per vendetta l'ha pubblicata su Facebook. La sessantenne di Priverno si è rivolta di nuovo ai carabinieri, anche se ormai il danno era stato fatto visto che la sua foto ha continuato a circolare sul web. Ora il 24enne dovrà rispondere del reato di revenge porn. L'udienza preliminare presso il tribunale di Latina è stata fissata per il prossimo 8 maggio.

Il giovane non è nuovo ai guai con la giustizia per reati legati alla droga e contro il patrimonio. È finito già a processo per maltrattamenti nei confronti della madre. Secondo le accuse l'avrebbe costretta a prostituirsi per rimediare il denaro necessario ad acquistare droga. La donna in un'occasione è stata minacciata anche il coltello e malmenata dal figlio. Il giovane è stato poi fermato da carabinieri e colpito da un divieto di avvicinamento.