Rissa a Cassino, donna accoltellata e un altro ferito. C'è un fermo

Una donna è stata accoltellata a Cassino durante una rissa in via Virgilio, in pieno centro, che ha coinvolto altri due uomini. Secondo una prima ricostruzione la vittima ha diverse ferite al torace e all'addome ed è stata trasferita in codice rosso, il più grave, all'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino. La prognosi per lei è riservata e i medici la sottoporranno a un intervento chirurgico. Ferito in modo meno grave uno dei partecipanti alla rissa.

Ignoti, al momento, i motivi del litigio sfociato nel sangue, sembra una vicenda di droga. Oltre i soccorritori di Ares 118 sono intervenuti polizia e carabinieri. E' stato fermato un altro dei partecipanti alla lite, mentre i feriti si trovano piantonati in pronto soccorso.