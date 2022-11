Otto pecore falciate da un'auto sulla Casilina ad Anagni, traffico bloccato per ore

Otto pecore uccise, e tanto disagio alla circolazione stradale rimasta bloccata per parecchi minuti. Questo il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio ad Anagni al confine con Colleferro. Tutto è successo in pochi istanti: protagonista suo malgrado una signora che, mentre stava guidando la propria automobile, ad un certo punto ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un gregge. L'impatto è stato inevitabile, ed otto pecore del gregge sono state vittima dell'impatto. Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto gli uomini della polizia locale per i rilievi del caso. Secondo i presenti, il dialogo con gli uomini della polizia locale, che avrebbero contestato alla signora alla guida l’eccessiva velocità, sarebbe diventato poi così teso da richiedere anche l'intervento dei carabinieri. Notevoli i disagi per la circolazione, andata avanti a singhiozzo per diverse ore prima che tutto tornasse alla normalità.