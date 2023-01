Venerdì 13 Gennaio 2023, 09:31

Dopo i tre furti messi a segno al tabacchi di via Pascoli, al market di via Enrico De Nicola e al centro estetico di via Varrone, i ladri tornano ad agire in un'attività commerciale di Cassino. Questa volta è stata presa di mira la pasticceria Napul'è di piazza Corte. I malviventi non avevano però messo in conto che alle 4 del mattino, quando hanno tentato di entrare in azione nell'attività commerciale che funge anche da bar e tabacchi, all'interno si trovavano già alcuni lavoratori.

L'ALLARME

Ai primi rumori avvertiti, i pasticceri si sono fiondati all'esterno del locale e i malviventi si sono dati alla fuga: questa volta, dunque, il colpo è stato sventato, ma l'allerta per i furti notturni resta alta. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Cassino non tralasciano alcun particolare. Si stanno visionando le telecamere di videosorveglianza: sia quelle esterne, che quelle interne. Nello specifico quelle di Mister Risparmio', il market di via Enrico De Nicola che nei giorni è stato completamente ripulito, con un bottino di oltre 7 mila euro. In quel caso erano attive anche le telecamere interne che hanno ripreso due uomini, entrambi incappucciati, ma a volto scoperto. La pista porta al napoletano: è dalla Campania che sarebbero arrivati i malviventi e dalla stazione di Cassino, con il bottino in tasca, sarebbero poi ripartiti alla volta del capoluogo partenopeo. Ma ancora non è chiaro se ad agire sia stata sempre la stessa banda, oppure si tratti di episodi non collegati tra loro. Certo è che il 2023 si è aperto con l'incubo furti e con gli esercenti finiti sotto scacco dei malfattori. Ad agevolare il compito alle bande di malviventi anche il fatto che le forze dell'ordine sono sotto organico e non è facile fare un capillare controllo del territorio nelle ore notturne.

LA RICHIESTA

Per questo motivo, dopo l'ennesimo furto che si è consumato a Cassino, Norberto Scala, segretario provinciale dell'Usip (Unione Sindacale Italiana Poliziotti) ha preso carta e penna ed ha scritto al questore Domenico Condello ed ha fatto arrivare la missiva anche sul tavolo del Ministero dell'Interno. Nella nota, il segretario dell'Usip ha messo in evidenza proprio le carenze che riguardano la città di Cassino. E scrive: «Ancora una volta - vedasi l'ultima movimentazione interna presso il Commissariato di Cassino, dove un collega e stato trasferito dal controllo del territorio all'ufficio burocratico - si è registrata movimentazione di personale interno volta a rafforzare solo ed esclusivamente gli uffici; al contrario bisognerebbe rafforzare il personale che opera all'esterno. Guarda caso, tutti media locali di oggi, hanno lanciato per Cassino un allarme per i continui furti. signor Questore - conclude la nota - è arrivato il momento di correre ai ripari».

Alberto Simone

