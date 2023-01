Venerdì 13 Gennaio 2023, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 09:11

Ladro seriale arrestato dalla polizia. Si tratta di Manuel Squarcio, un trentatreenne di Frosinone che nei giorni scorsi a conclusione di specifici accertamenti è finito in manette per il reato di furto. Ufficialmente, va detto, l'uomo svolge il lavoro di muratore. Ma questa sarebbe soltanto una occupazione di facciata. La sua attività vera è sempre stata quella di ripulire i negozi durante l'orario notturno. Numerosi i commercianti che sono finiti nella rete del malvivente e che al mattino, all'orario di apertura, si sono ritrovati con la saracinesca divelta a causa dei furti perpetrati ai loro danni.

L'uomo ha sempre saputo come sbarcare il lunario, bastava mettere a segno dei colpi in alcuni esercizi commerciali, per portare a casa non soltanto i soldi ma in diverse occasioni anche le provviste per fare la spesa. Una volta, dopo aver svaligiato un negozio di parrucchieri ubicato nella parte alta della città, era stato colto in fragranza di reato dagli agenti di polizia. L'uomo era stato sorpreso da una pattuglia della Sezione Volanti mentre stava portando nel suo appartamento due casse che aveva asportato dal negozio. Nel corso della perquisizione, oltre alla refurtiva, i poliziotti agli ordini del questore Domenico Condello, avevano rinvenuto anche un piede di porco.

L'utensile veniva utilizzato dal frusinate per forzare vetrate e saracinesche. In quel frangente dopo l'arresto, l'uomo aveva beneficiato dei domiciliari.



Ma quello è stato soltanto uno dei tanti colpi messi a segno dal trentatreenne nel capoluogo.

Alcuni mesi fa la sua mano aveva messo la firma in un negozio di profumeria ubicato nella zona Cavoni che era stato ripulito nella notte.

Così come si è scoperto in seguito che sempre Manuel Squarcio aveva svaligiato un bar distributore ubicato lungo una strada centrale del capoluogo ciociaro. Dopo aver divelto la vetrata di ingresso l'uomo aveva fatto razzie non soltanto di soldi ma anche di liquori ed altri prodotti che potevano essere utilizzati per la ricettazione. Nei giorni scorsi a conclusione delle indagini da parte degli agenti di polizia, sono scattate nuovamente le manette ai polsi del frusinate. Sono stati raccolti, a suo carico, numerosi indizi concordanti e ci sarebbero anche immagini delle telecamere di sorveglianza. Il fascicolo che è stato consegnato al magistrato inquirente è davvero molto corposo.

L'uomo è stato arrestato mentre stava passeggiando per le strade della città. L'uomo che verrà difeso dall'avvocato Antonio Ceccani , nei prossimi giorni verrà sottoposto ad interrogatorio di garanzia.

Nel frattempo il legale è riuscito ad ottenere nei confronti del suo assistito gli arresti domiciliari. Di certo c'è che almeno adesso i commercianti di Frosinone possono tirare un sospiro di sollievo. Il ladro seriale è stato finalmente consegnato alla giustizia.

Marina Mingarelli

