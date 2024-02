Martedì 13 Febbraio 2024, 08:39

Città off-limits per il Carnevale. Strade chiuse e divieti di sosta sia nel centro storico (dove si svolgerà il clou della manifestazione) che in quella bassa. Per quanto riguarda il centro storico sarà vietato sostare in via Battisti, via del Plebiscito, via de Gasperi, via Giordano Bruno, piazza Garibaldi, via Ferrarelli, via Minghetti, piazzale Vittorio Veneto, via Maccari, Corso della Repubblica (fino a largo S. Antonio), Largo Turriziani, piazza VI Dicembre. Dalle ore 14 tutte le strade del centro storico saranno anche chiuse alla circolazione sino a fine manifestazione. Nella parte bassa durante la sfilata allegorica sarà vietato circolare lungo il seguente percorso (a partire dalle 11 circa): viale Madrid, via Landolfi, via Calvosa, via Volsci, viale Europa, via Monteverdi, piazzale Kambo, via Puccini, via Marittima, via Moro, via Cicerone, via Madonna della Neve, via Tiburtina, Piazzale de Matthaeis e Viale Roma. Previsti anche divieti di vendita e detenzione di bevande in vetro o lattina, di utilizzar spray di schiuma da barba.

LA PREMIAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri intanto presso l'aula consiliare si è svolta la tradizionale lettura dei giornali satirici in dialetto con la presentazione del volume di vignette del giornale Uiente Aculone di Kogliastro (alias Giuseppe Giancarli) e la premiazione delle poesie dialettali. Al primo posto con "Glie costume di Carnevale" premiate le classi 5c e 5d della elementare Maiuri, al secondo posto "Mo c'arriva carnevale" vincitrice la 5 c della scuola De Matthaeis terzo posto con "Pure Chest'anne" la 5c elementare De Matthaeis. Vincitore della rima di carnevale Dario Vona della 5 A di Madonna della Neve con la "Carnual lest" per la voce Tradizione con "E' Carnual" Silvia Patrizi della 5A dell'elementare Lago Maggiore, per l'Originalità "Carneuale 2030" la classe 5 dell'istituto Sant'Agostino. Premio simpatia con la poesia "Arizza la radeca" a Marta Fasano, Giulia Fasano e Viola Morelli della 1 A della media Ricciotti e Paolo Bragaglia della 2 G della Pietrobono. Ora non resta che tuffarsi nella festa della Radeca. Ieri centinaia di radeche al Giardino sono state "lavorate" per essere distribuite a partire dalle 14. Dalle 14.30 inizio del corteo storico dalla chiesa di Sant'Elisabetta con i radecari protagonisti. A seguire dieci carri allegorici provenienti dai paesi della provincia. Verso le 18,30 appuntamento sempre al Giardino per il tradizionale carnevale morto e la messa a fuoco del fantoccio del generale Championnet.