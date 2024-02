Il maltempo fa rinviare le feste di Carnevale, quali Comuni hanno deciso

Previsioni meteo avverse, feste di Carnevale rinviate in molti Comuni della Ciociaria. «Il maltempo atteso in questo weekend non consente lo svolgimento dei festeggiamenti di Carnevale». Con questa nota l'amministrazione comunale di Fiuggi ha comunicato il rinvio della grande festa in maschera fissata per domenica. Un appuntamento molto atteso da grandi e piccini, considerato inoltre che da moltissimi anni non si vedevano più i carri allegorici sfilare a Fiuggi. "La festa di Carnevale è stata soltanto rinviata a causa del maltempo - continua la nota dell'amministrazione comunale - e si svolgerà regolarmente sabato 17 febbraio. L'iniziativa abbinata al Carnevale e ideata per agevolare il commercio locale, denominata "Occasioni d'inverno", si svolgerà anch'essa il 17 febbraio con la grande festa in maschera". Stessa motivazione del rinvio a domenica 18 della festa di Carnevale a Isola Liri.

16, 17 e 18 febbraio sono le nuove date della 72esima edizione del Carnevale di Pontecorvo. “Su proposta dei nostri maestri della carta pesta – fa sapere il sindaco Anselmo Rotondo a margine della riunione – è stato deciso di rinviare la sfilata dei carri allegorici in programma per domenica 11 febbraio, ciò in previsione delle condizioni meteo avverse.

Il grande lavoro svolto dai nostri artisti della cartapesta deve essere ammirato con una manifestazione che sia vissuta dall’inizio alla fine della sfilata: diamo appuntamento dunque a tutti con il Carnevale di Pontecorvo 2024 a domenica 18 febbraio”. Anche il “Carnevale ceccanese”, sempre a causa del maltempo, è stato rinviato a domenica 18 febbraio. Per il Comune di Acuto è il sindaco, Augusto Agostini, sui social ad avvisare circa il cambio di programma: “Persistendo le previsioni di maltempo per sabato 10 e domenica 11 febbraio, la sfilata di carri e maschere è rinviata a sabato 17 febbraio”. “Viste le previsioni meteo dei prossimi giorni – scrive sui social il sindaco di Fumone, Matteo Campoli - comunichiamo il rinvio della sfilata di carri allegorici a sabato 17 e domenica 18 febbraio alle 14:30”.