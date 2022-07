Its Meccatronico del Lazio, il bando per la selezione di 50 studenti

Aperto il nuovo bando per la selezione di 50 studenti che andranno a formare due nuove classi dell’Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio. La Fondazione ITS, infatti, istituisce per il periodo formativo 2022-2024 un nuovo corso per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – V EQF. Il percorso formativo si sviluppa lungo un periodo temporale biennale, con un’articolazione di 1800 ore di corso e definite con la seguente modulazione: prima annualità, della durata di 900 ore, (di cui 350 di stage aziendale); seconda annualità anch’essa della durata di 900 ore, suddivisa in due semestri ed anche in questo caso sono previste 350 ore di stage aziendale.

I requisiti richiesti per i candidati, alla data di scadenza del presente bando, pena l’esclusione, sono:essere in possesso di diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore o di diplomaquadriennale di istruzione e formazione professionale con partecipazione ad un percorso integrativodi istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di durata annuale;aver conseguito il diploma da non più di 7 anni.

La scadenza del bando è fissata al 30 settembre 2022. I primi quattro ragazzi che entreranno in graduatoria saranno sin da subito assunti dalle aziende socie con contratto di apprendistato.

Martedì 4 ottobre, sul sito della Fondazione www.itsmeccatronicolazio.it, sarà pubblicato l’avvisocontenente l’elenco degli ammessi alle prove di selezione che si svolgeranno lunedì 10 ottobre presso il Palazzo degli Studi, Località Folcara, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 03043,

Cassino. La selezione formerà due nuove classi di studenti relative al profilo di “Diploma di tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici”. Le attività didattiche si svolgeranno in due diverse sedi della Fondazione: a Frosinone presso Unindustria in via del Plebiscito 23, ed a Latina presso lo Spazio Attivo Latina Lazio Innova in via Carlo Alberto 22.

“Dopo il successo dei due anni precedenti, quest’anno partiremo con due nuove classi classi di alunni dell’Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, rispettivamente una a Frosinone ed una Latina, dando in questo modo seguito all’ampliamento su base territoriale dell’offerta formativa e questo per noi è una grande soddisfazione – dichiara il Presidente della Fondazione ITS Maurizio Stirpe – stiamo cercando di dare un’opportunità lavorativa ai nostri giovani nel loro luogo di origine, grazie alle aziende che si sono rese disponibili a supportare la Fondazione anche in un momento caratterizzato dalle complessità legate prima alla pandemia ed ora anche alle tensioni internazionali. La Fondazione è nata con l’intento di far incontrare domanda ed offerta di lavoro, progetto che si sta rivelando vincente. Inizialmente, infatti, le aziende aderenti erano quattro mentre oggi la Fondazione ITS è supportata da ben 28 aziende dei territori di Frosinone e Latina.”.