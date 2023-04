Istigazione alla corruzione, peculato e truffa: tre imprenditori nei guai

Tre imprenditori finiscono nei guai con l'accusa istigazione alla corruzione, peculato e truffa. Per questo motivo è stato disposto il sequestro per abuso edilizio di un complesso immobiliare del valore stimato di 26 milioni di euro e il sequestro preventivo di circa 3 milioni di euro.

Nella mattinata odierna i Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, al temine di articolate indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale a quella sede nei confronti di tre persone, indiziate a vario titolo dei delitti di istigazione alla corruzione, peculato e autoriciclaggio, nonché di truffa, abusivismo edilizio e indebita percezione di erogazione pubbliche derivanti dal cd “sisma bonus acquisti”.

In particolare, nei confronti di 2 persone è stato disposto il divieto di dimora nel territorio del Comune di Cassino, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di esercitare per un anno qualsivoglia attività d’impresa, mentre nei confronti della terza persona è stato disposto il divieto di esercitare per un anno qualsivoglia attività d’impresa. Nello specifico, le indagini di polizia giudiziaria eseguite dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Cassino nei confronti dei soggetti investigati hanno consentito, in primis, di acquisire elementi circa l’ipotizzata condotta di istigazione alla corruzione perpetrata nei confronti di un consigliere di maggioranza del Comune di Cassino, all’epoca anche Presidente della Commissione consiliare lavori pubblici, allo scopo di indurlo ad attivarsi, anche presso il sindaco, affinché fosse affidato ad una società l’appalto per l’efficientamento energetico da parte del Comune. Al fine di ottenere quanto richiesto, al consigliere comunale sarebbe stata offerta, ma rifiutata, una remunerazione in denaro, non meglio quantificata, ovvero la possibilità di gestire le assunzioni di personale locale da destinare ai lavori di efficientamento energetico.

Una denuncia pubblica in tal senso era stata fatta dal sindaco di Cassino Enzo Salera che nel corso del Consiglio comunale del 20 dicembre 2020 aveva tuonato: "Rappresenta la feccia della politica chi ha cercato di mettere sotto scacco il sindaco avvicinando consiglieri di maggioranza per convincerli a fare un gruppo autonomo e a mettere sotto ricatto l'amministrazione affinchè, per esempio, una società che si occupa di efficientamento energetico venga imposta a questa amministrazione"