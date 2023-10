Isola del Liri, studentessa scende dal bus e viene investita: è stata trasferita a Roma in condizioni gravi

Scende dall'autobus e viene investita da una vettura mentre attraversa. L'incidente che ha coinvolto una studentessa pendolare si è verificato nel primo pomeriggio di oggi ad Isola del Liri superiore, nei pressi del bivio per il quartiere di San Carlo. Qualche chilometro più avanti, in Viale San Domenico a Sora, è stata fatta atterrare una eliambulanza dopo che sul luogo del sinistro erano già arrivati i sanitari del 118 ed i carabinieri della locale stazione. È in corso la ricostruzione della dinamica dell'incidente.