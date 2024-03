Venerdì 29 Marzo 2024, 09:01

Pasqua alle porte, torna l'allarme furti sul territorio. Due le segnalazioni, una da Arpino, l'altra da Isola Del Liri.

L'altra mattina intorno alle 12, nella città di Cicerone, almeno tre individui hanno tentato un furto ai danni di un'abitazione di località San Sosio, nella contrada del Vallone. Arrivati nella zona a bordo di una Fiat 500 di colore grigio, almeno stando alle segnalazioni, hanno provato ad entrare nell'edificio privato a ridosso della strada provinciale, ma sono stati scoperti dalla proprietaria che, con prontezza e coraggio, è riuscita a metterli in fuga urlando contro di loro ed allertando una persona che si trovava nelle vicinanze che precipitatosi verso l'abitazione ha costretto il terzetto alla ritirata.

I malviventi quindi hanno dovuto rinunciare al colpo dileguandosi a bordo della utilitaria. Sul posto si sono portate due pattuglie dei carabinieri: una della locale stazione ed un'altra da Monte San Giovanni Campano. I militari dell'Arma hanno avviato le ricerche della macchina sospetta perlustrando scrupolosamente tutta la zona. Le indagini proseguono, anche verificando l'eventuale presenza di telecamere. «Ci risiamo, non si riesce a stare tranquilli. Ora che in casa abbiamo qualche soldo in più per le feste di Pasqua dobbiamo vivere con il terrore che entri qualche ladro. Non se ne può più», lamenta un residente. C'è da dire, infatti, che la città di Cicerone è stata bersagliata nelle ultime settimane così come lo sono stati anche i comuni limitrofi.

Sono penetrati all'interno della villa forzando uno degli ingressi, invece, nella vicina città delle cascate. Una volta all'interno hanno messo tutto a soqquadro in cerca di contanti e preziosi. Tutto in pieno giorno, tra le 7 e le 11, in zona Abate Quaglieri, al confine con Arpino. I ladri hanno agito indisturbati. In casa in quel momento infatti non c'era nessuno. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sora che hanno effettuato un accurato sopralluogo ed avviato tutti gli accertamenti anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona. Gli inquirenti non escludono la pista locale.

IL PROGETTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ed a proposito di telecamere e sicurezza aumenta la videosorveglianza nel comune di Fontana Liri. Lo fa sapere il sindaco Gianpio Sarracco con una breve comunicazione: «Nell'ambito di un progetto intercomunale con Arce, Santopadre e Colfelice, è stata potenziata la videosorveglianza comunale con l'aggiunta di 3 nuove telecamere di cui una a lettura targa. Sono così 35 le telecamere attualmente presenti nel territorio comunale (di cui 6 videocamere a lettura targa) tutte perfettamente funzionanti». I residenti apprezzano: «Certamente uno strumento utile e di supporto anche alle forze dell'ordine che funge spesso anche da deterrente per i malintenzionati. Certo, se vogliono entrare in casa entrano ugualmente ma almeno abbiamo la speranza che se si muovono in auto le targhe possono essere identificate», scrive un cittadino sui social.Roberta Pugliesi© RIPRODUZIONE RISERVATA