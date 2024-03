Rissa la notte di Pasqua, botte e feriti

Rissa nella notte di Pasqua in piazza De'Boncompagni nel cuore della movida di Isola del Liri. I fatti intorno alle due della notte ed ad avere la peggio un ragazzo che è stato medicato sul posto, poi trasferito con i sanitari del 118 presso il nosocomio SS. Trinità di Sora. A venire alle mani due gruppi ben distinti di una ventina di persone. Non è stato un epsiodio isolato, anche delle ragazze sono venute alle mani qualche minuto prima. I buttafuori dei locali adaicenti hanno cercato di riportare la calma, cercando di placcare i più facinorosi. :"Ci sono teelcamere puntate sulla piazza - ha commentato sull'accaduto il sindaco Massimiliano Quadrini - valuteremo le immagini per capire cosa sia realmente successo. Mi dispiace che episodi del genere vengono addidati a responsabilità della nostra amministrazione, credo che qui l'analisi sia sociologica, mancano le famiglie dietro questi episodi, che condanno fermamente, ma del tutto imprevedibili".

© RIPRODUZIONE RISERVATA