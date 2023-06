Martedì 20 Giugno 2023, 07:41 - Ultimo aggiornamento: 07:42

Centomila euro di preziosi, monili, oro, orologi. A tanto ammonterebbe il furto nella villa di Oscar Cellupica, noto imprenditore di Isola del Liri nel ramo ospedaliero, avvenuto durante i festeggiamenti nel rione Poggio-Stazione in onore di Sant'Antonio.

Portato via tutto l'oro di famiglia come ha confermato lo stesso imprenditore: «Hanno portato via tutti i ricordi di famiglia, orologi, catenine, anelli, bracciali, pietre preziose. Stiamo quantificando il tutto ma poco ci manca ai 100 mila euro». Il furto con scasso è avvenuto mentre nel rione si festeggiava Sant'Antonio, una festa che nella zona Poggio-Stazione è particolarmente sentita da tutta la popolazione residente e non solo. Case, praticamente, vuote e per i ladri è stato facile agire, la musica del palco, la confusione della festa hanno fatto il resto.

Il furto è avvenuto all'interno di "Villa Maria" una maestosa proprietà in cima alla collina che sovrasta il campo Nazareth, in contrada Pagliarola. Avevano studiato ogni particolare ed il modus operandi lo ha confermato: «La villa è su un colle, ma sono circondato da molto verde intorno la casa continua Oscar Cellupica hanno scavalcato le recinzioni in basso, percorrendo a piedi 800 metri, tanto dista la casa dalla strada principale. Hanno preferito passare sul terreno all'interno della proprietà e poi sono entrati in casa. Sono arrivati a piedi, una macchina l'avrebbero notata sulla collinetta, strada stretta e ad un unico senso di marcia, facile imbottigliarsi. Non hanno avuto paura neanche di un portone blindato antiproiettile, lo hanno letteralmente distrutto e sono entrati. Prima, però, hanno chiuso il cancello con un fil di ferro, che hanno trovato intorno la casa, così facendo si sono garantiti la fuga, perché se qualcuno fosse rincasato ed avesse cercato di aprirlo con il telecomando non si sarebbe aperto. Una volta dentro, oltre alla razzia che vi ho detto, hanno distrutto due quadri di valore, pensavano che dietro ci fosse la cassaforte, poi si sono accaniti con la porta dell'ascensore, forse, pensavano che all'interno nascondessi il denaro. La cosa strana che c'erano 3000 euro in bella vista e non li hanno visti».

La rabbia nelle parole di Oscar si percepisce, ma aggiunge: «Hanno visto un'Audi era parcheggiata davanti il piazzale della villa di mio zio, proprio sotto la mia proprietà, forse era il palo e forse c'era qualcuno di loro alla festa che controllava la mia famiglia, anzi non forse, sicuramente».

Poi aggiunge: «Sto recuperando tutti i nastri delle telecamere del mio sistema di video sorveglianza, sto aspettando il tecnico che mi scaricherà tutti gli hard disk che porterò ai Carabinieri di Isola del Liri. E' la prima volta che violano l'intimità di casa mia, ormai è andata così, spero di dare un volto a queste ombre, anche se ormai è tardi per qualsiasi ragionamento». Un piano studiato nei minimi particolari, sapevano come e quando agire, in una proprietà tra le più belle di Isola del Liri. Qualche giorno fa, però in centro cittadino, era stata visitata la villa di un noto professionista, sparito il suo rolex.