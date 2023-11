Raccolgono e mangiano funghi, intossicati in quattro

Padre due figli e suocero sono rimasti intossicati da funghi velenosi. I quattro ieri sera, sabato 18 novembre, si sono recati al pronto soccorso di Frosinone con febbre e vomito. I medici che hanno prestato loro le prime cure dopo una breve anamnesi hanno subito intuito che quei sintomi fossero scaturiti da avvelenamento da funghi. I quattro, si è saputo in seguito, li avevano mangiati la sera precedente. Con tutta probabilità, visto che li avevano raccolti proprio i diretti interessati qualcuno dei funghi non era commestibile. Fortunatamente il personale sanitario è arrivato in tempo nella somministrazione dei farmaci per contrastare l'avvelenamento. I quattro pazienti sarebbero fuori pericolo.