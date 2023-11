«Forza Camilla, la Nord è con te»: striscione della Curva per la bimba investita a Ceccano

«Forza Camilla, la Nord è con te». Parole accorate impresse sullo striscione che gli ultras della Curva Nord, sostenitori del Ceccano calcio, hanno dedicato alla bimba di sei anni investita davanti a scuola l’altro ieri, uno sfortunato venerdì 17 novembre, proprio il giorno del suo compleanno.

La piccola, dapprima portata all’ospedale Spaziani di Frosinone, è stata poi trasferita al policlinico Gemelli di Roma per una diagnosi ancor più accurata e una pronta riabilitazione.

Camilla è stata investita nei pressi delle scuole di via Gaeta, nella parte bassa della città, dopo il suono della campanella. Ha riportato una vistosa ferita alla testa e un sospetto trauma cranico.

L'investimento della bimba

Camilla stava attraversando la strada con sua madre, oltre il percorso di uscita di asilo ed elementari, quando è stata investita da un’auto che svoltava con il verde dall’incrocio semaforico con via Aldo Moro. Fortunatamente non andava ad alta velocità.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto in mezzo al panico generale. Al semaforo di via Gaeta, a differenza dell’area di entrata e uscita delle scuole medie, non ci sono strisce pedonali presidiate da vigili urbani.

Avrebbero dovuto attraversare sulle strisce situate a cinquanta metri, ma è una pratica molto diffusa e il vicino semaforo di via Gaeta è singolarmente sprovvisto di opportuna segnaletica orizzontale.