Terni, al via il corso per imparare a riconoscere i funghi

Il Gruppo Micologico Ternano in Collaborazione con il CLT, Circolo Lavoratori Terni, organizza un corso di Educazione Micologica di base di 20 ore, presso i locali del CLT in via Muratori 3 a Terni.

Il corso sarà suddiviso in 10 Lezioni da due ore ciascuna e si terrà a partire dal 26 Gennaio per finire il 26 Febbraio 2024. Appuntamento tutti i lunedì e venerdì dalle 21 alle 23.

Il Costo del corso è di 30 euro, i soci del CLT, che hanno rinnovato la tessera per il 2024, pagheranno 25 euro.

Agli allievi del corso saranno consegnati vari materiali didattici, un libro, alcune fotocopie delle Leggi sui funghi Nazionali, dell’Umbria e delle Regioni confinanti con l’Umbria stessa, oltre ad un comodo triplo calibro, da 3,4 e 5 cm, utile per controllare le dimensioni dei funghi da raccogliere secondo quanto previsto da alcune leggi regionali, Umbria compresa.

Per iscriversi o per avere informazioni si deve telefonare al 3246214072 o al 3392934907, oppure recarsi presso la segreteria del CLT in Via Muratori.

Tutte le serate saranno tenute dai MICOLOGI del GRUPPO MICOLOGICO TERNANO iscritti nel Registro Nazionale dei Micologi.