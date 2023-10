Terni. Tutti pazzi per i funghi. Le sedi dove farli controllare gratuitamente Bini: «L'inizio della stagione è il più pericoloso»

«L’inizio della stagione della raccolta per i funghi è la più pericolosa. Si possono trovare specie con un’alta percentuale di tossicità e anche specie velenose. Da qui l’importanza del controllo da parte di esperti dell’Usl 2, tra l’altro il servizio è anche gratuito». Enrico Bini, uno dei massimi conoscitori delle specie fungine, presidente del Centro iniziative della Valnerina ed ex responsabile dell’ispettorato micologico di via Bramante lancia l’allarme: «Sbagliato fidarsi della propria conoscenza. Il fungo- conclude- va analizzato nella sua interezza, non da un sommario esame visivo». Nel frattempo l’Usl 2 a cominciare dal due di ottobre mette a disposizione le proprie strutture per il controllo dei funghi freschi. Il caldo afoso e le piogge di qualche settimana addietro con l’apporto dell’umidità piuttosto rilevante fanno presagire una stagione piuttosto ricca di funghi. Le distese di faggio e di castano sono le mete preferite per i ricercatori. «Ovuli, prataioli, galluzzi, rossole, peperoni e porcini (in montagna) dovrebbero essere in abbondanza- spiega Bini- ma il massimo della raccolta si avrà tra circa una decina di giorni». Come dicevamo dal 2 di ottobre e fino al 30 di novembre saranno attivi a cura dell’Usl2 i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati sia al commercio che raccolti dal privato. La sede di controllo per Terni è quella di via Bramante, posto al piano terra degli uffici dell’ex dogana, dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle ore 16,30, mentre per il sabato, dalle ore 12,30 alle ore 13,30 oppure presso il nuovo mercato coperto di via Manni. In questo caso, però, esclusivamente per il rilascio della necessaria certificazione dei funghi freschi spontanei destinati al commercio, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 9. Per il distretto di Orvieto, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento prevenzione di via Postierla, dal lunedì al sabato, dalle ore 8, 30 alle ore 9,30. Per Spoleto, invece, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento prevenzione di via san Carlo in Spoleto, nei giorni del lunedì – mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle 9. Per il distretto di Foligno i controlli presso la sede del Dipartimento prevenzione di Via Fiammenga 55/A , nei giorni del lunedì – mercoledì e venerdì, dalle ore 12,30 alle ore 13,30;. Infine per il distretto Valnerina e Norcia, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento prevenzione di Norcia, in via Del Lavoro 7 (zona industriale), nei giorni del lunedì – mercoledì e venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00.. Non è tutto. Dal 2 di ottobre e fino al 30 novembre è anche attivo il servizio di pronta disponibilità micologica dalle ore 20,00 alle ore 08,00 anche per i giorni prefestivi e festivi, per gli interventi relativi a casi di sospetta intossicazione da funghi, su chiamata dei centralini dell’Azienda ospedaliera di Terni e dei presidi ospedalieri dell’Usl Umbria 2 delle sedi di Narni- Amelia – Orvieto – Foligno – Spoleto – Norcia.