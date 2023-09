Incidente a Sora, ragazzino con la bici contro un auto: è grave

Era in sella la sua bicicletta quando per cause in corso di accertamento si è scontrato contro una vettura. Gravissimo incidente in località Passionisti a Sora. Un ragazzino è stato elitrasportato a Roma. Stava percorrendo una discesa quando, forse non riuscendo a frenare in tempo, si è scontrato con un’automobile. Ma sulla dinamica sono tuttora in corso accertamenti. Immediati i soccorsi. Sul posto il 118 e gli agenti di polizia. Vista la gravità della situazione, poiché il bambino aveva momentaneamente perso i sensi, è stata fatta atterrare una eliambulanza che lo ha trasferito nella capitale.