Frosinone, scontro tra due auto e una moto sulla Monti Lepini. Due centauri feriti anche sulla Sora-Forca d'Acero

Grave incidente oggi pomeriggio 6 novembre sulla Monti Lepini di Frosinone, all'altezza dei Cavoni: coinvolti due auto e una moto. La dinamica non è ancora chiara, per ricostruirla sul posto i carabinieri. Ad avere la peggio è stato l'uomo che si trovava sulla moto trasportato in codice rosso all'ospedale "Spaziani".

E sempre oggi nuovo incidente sulla Sora-Forca d'Acero, feriti due motociclisti. Un violento impatto avrebbe visto coinvolte due motociclette ed un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Sulla "strada del diavolo" anche domenica scorsa c'era stato un grave incidente che aveva visto coinvolte delle moto. I tornanti della Statale 666 sono trai preferiti dagli amanti delle due ruote, soprattutto nelle domeniche di sole.