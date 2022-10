Chef di Frosinone accusato di stalking e violenza sessuale, perquisita la casa

Chef di 33 annni di Frosinone incriminato dalla procura di Bolzano perché accusato di violenza sessuale e stalking. L'uomo che stava lavorando in un albergo a cinque stelle a Madonna di Campiglio, avrebbe commesso tali reati in danno di una donna che, secondo le prime informazioni raccolte, avrebbe conosciuto proprio sul posto di lavoro. Non si esclude che possa trattarsi di una cliente dell'albergo. o di una dipendente dello stesso hotel. Di certo c'è che la donna aveva detto a chiare note allo chef che la loro storia era arrivata al capolinea. E sempre che proprio dopo l'interruzione di questa relazione l'uomo aveva iniziato a perseguitare la ex arrivando al punto di violentarla. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno perquisito l'abitazione del frusinate che adesso si trova nel capoluogo ciociaro in attesa dell'avvio della stagione invernale. La perquisizione era mirata a trovare tracce, messaggi ed altro materiale che potessero in qualche modo avallare il reato contestato. Intanto l'avvocato di fiducia Giampiero Vellucci ha formalizzato una richiesta di interrogatorio . Si tratta di richiesta che serve per prevenire possibili misure che potrebbe adottare dal pubblico ministero o il gip della procura di Bolzano.