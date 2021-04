Grave incidente questa sera 26 aprile in pieno centro a Cassino. Tre auto si sono scontrate all'incrocio tra viale Dante i via Pascoli. Tre persone, di cui una pare in grave condizioni, sono state portate all'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino. Sul posto i mezzi del soccorso, ambulanze dell'Ares 118 e vigili del fuoco, e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 23:21

