Incidente sulla Casilina, auto si ribalta: una donna resta ferita

Ancora un terribile incidente stradale sulla via Casilina, in località Castellaccio di Paliano. Un'auto si è ribaltata per cause ora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Anagni. Nel sinistro una una donna è rimasta ferita. Al momento in cui scriviamo (ore 18:50) il traffico sulla via Casilina è interrotto in entrambi le direzioni.

Sul posto, dopo l'incidente, sono arrivati i carabinieri, gli uomini del 118, e la squadra di vigili del fuoco.