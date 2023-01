Pranzo di beneficenza nel nome di Willy, la mamma: «Questa è la bella gioventù. Grazie»

Un pranzo di beneficenza nel nome di Willy Montero Duarte, il ragazzo ucciso a Colleferro a settembre del 2020. La scuola alberghiera di Fiuggi - che il giovane di Paliano aveva frequentato - aveva organizzato una cena venerdì, cancellata in tutta fretta causa maltempo, oggi si è "recuperato" con il pranzo al quale erano presenti anche i familiari di Willy ai quali è stato consegnato il diploma che non aveva ancora ritirato. Forte commozione da parte dei docenti e degli studenti, la mamma alla fine ha preso la parola dicendo: «Per fortuna esiste anche una bella gioventù, quella che è qui oggi, siete voi. Grazie».

I fondi raccolti con il pranzo sono destinati all'acquisto di divise per gli studenti dell'alberghiero che non sono in grado di acquistarle e a un progetto molto più ambizioso, quello di aprire un hotel sociale gestito da disabili ad Alatri. Per l'omicidio di Willy sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi